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Вадим Андронов поздравил пожарных Калевальского района с получением новой пожарной машины

Новости. Общество
15:15, 26 Февраля 2020
фото: © Заксобрание Карелии
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Калевальский район получил новый автомобиль благодаря поправкам депутатов парламента Карелии в бюджет региона, сообщили в пресс-службе Заксобрания Карелии.

В церемонии вручения ключей от автомобиля приняли участие член Комитета по законности и правопорядку Вадим Андронов, председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения Олег Поляков, представители пожарной части.

Вадим Андронов поздравил пожарных Калевальского района с получением новой пожарной машины, которая поступит в пожарную часть поселка Калевала.

"Появление современной пожарной машины – событие для всего района. В Карелии много не только лесных массивов, но и деревянной жилой застройки, поэтому очень важно укреплять парк пожарной спецтехники, особенно в небольших и отдаленных населенных пунктах. Законодательное Собрание республики ведет планомерную работу в этом направлении", – сказал парламентарий.

Как отметил Олег Поляков, обладающая хорошей проходимостью новая машина на базе модели "Урал" заменит сразу три старых. Объем запаса воды – 6 тонн. Автоцистерна укомплектована современным пожарно-техническим вооружением. Председатель Госкомитета по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения уточнил, что в поселок Луусалми будет выделен автомобиль из пожарной части Калевального района.

Начальник районной противопожарной службы Александр Великоборец рассказал, что это первая за последние 26 лет новая спецтехника для пожарной части.

"Замена требовалась очень давно. От машины хорошее впечатление: она мощнее, объём воды привозит в разы больше. Это очень хороший подарок для нашего района", –пояснил Александр Великоборец.

Напомним, всего в бюджете Карелии на 2020 год предусмотрено приобретение для районов республики пяти современных пожарных машин стоимостью по 6,6 млн рублей каждая.

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