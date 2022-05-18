Вагон с надписью «Карелия» повез карельские пиломатериалы на Донбасс

Гуманитарный груз из Карелии в составе «Поезда помощи Донбассу» отправился из Москвы.

Об этом сообщили в карельском отделении Общероссийского народного фронта.

Поезд состоит из 63 брендированных вагонов. В составе есть и вагон из Карелии с 40 кубометрами пиломатериалов, которые предприятия региона собрали для восстановления инфраструктуры ДНР и ЛНР.

Участвующие в акции предприятия из регионов России направили более 2400 тонн груза. Это продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, мука, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, пиломатериалы, строительные материалы, строительное оборудование, генераторы, удобрения и многое другое.