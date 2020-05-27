Вахтовик в Карелии отметил свой приезд на работу уголовным преступлением

В Медвежьегорском районе рабочий напился по поводу приезда, угнал служебный автомобиль и попал в ДТП, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Медвежьегорска обратился 32-летний житель Питкяранты. Он сообщил, что у него пропал УАЗ.

Как выяснилось, потерпевший занимается предпринимательством и в Медвежьегорский район приехал по работе со своей бригадой. Мужчины арендовали дом в селе и устроили небольшой праздник.

Один из них работников отлучился, а когда вернулся, сообщил, что у них угнали машину. Якобы он увидел ее на трассе со следами повреждений. Сотрудники полиции выяснили, что этот вестник неприятностей сам причастен к произошедшему.

Оперативники установили, что в разгар застолья подозреваемому захотелось покататься на рабочем автомобиле, и он незаметно вытащил ключи из кармана куртки водителя. Затем сел за руль и поехал, однако не справился с управлением и совершил резкий маневр, в результате которого машина перевернулась. Мужчина выбрался из кабины и убежал. Теперь помимо уголовной ответственности ему грозит административное наказание за оставление места ДТП.