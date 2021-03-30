Вакансии "Карельская фанера"

ООО "Карельская фанера" находится по адресу: г. Лахденпохья, ул. Заводская, 24.
Требуются на работу:
- декларант (средней квалификации);
- водитель погрузчика;
- водитель погрузчика (Сеннебоген);
- водитель погрузчика на СГП;
- механик;
- механик по ремонту транспорта;
- мастер (участка лущения и сушки шпона);
- подсобный рабочий;
- слесарь-ремонтник;
- сварщик-слесарь;
- техник по слаботочным системам;
- укладчик-упаковщик;
- станочник распиловщик;
- электрогазосварщик;
- электроник;
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- рабочие в деревообработке разных профессий
Возможно обучение на рабочих местах.
Трудоустройство по трудовому договору, медицинский осмотр за счет предприятия.
Подробнее:
телефон: +79210120615;
электронная почта: olesya.dushanina@karelianplywood.com.