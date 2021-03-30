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Вакансии "Карельская фанера"

Новости. Экономика
00:00, 31 Марта 2021
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ООО "Карельская фанера" находится по адресу: г. Лахденпохья, ул. Заводская, 24.

Требуются на работу:

- декларант (средней квалификации);

- водитель погрузчика;

- водитель погрузчика (Сеннебоген);

- водитель погрузчика на СГП;

- механик;

- механик по ремонту транспорта;

- мастер (участка лущения и сушки шпона);

- подсобный рабочий;

- слесарь-ремонтник;

- сварщик-слесарь;

- техник по слаботочным системам;

- укладчик-упаковщик; 

 - станочник распиловщик;

- электрогазосварщик;   

- электроник;

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;

- рабочие в деревообработке разных профессий

Возможно обучение на рабочих местах.

Трудоустройство по трудовому договору, медицинский осмотр за счет предприятия.

Подробнее:

телефон: +79210120615

электронная почта: olesya.dushanina@karelianplywood.com.

сайт www.karelianplywood.com

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