Вакансия для пенсионеров попала в топ-5 самых высокооплачиваемых в России

Сервис «Работа.ру» изучил базу вакансий, на которых работодатели готовы видеть соискателей разных возрастов, в том числе предпенсионных и пенсионных лет, и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений декабря.

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Вторую позицию в рейтинге заняла вакансия в Карелии — до 130 тыс. рублей ежемесячно готовы платить сварщику полиэтиленовых труб. Среди требований работодатель указал опыт на аналогичной должности и сертификат Национального Агентства Контроля Сварки. Кандидату предстоит вести технологический процесс сварки стыковых и муфтовых соединений газопроводов, проверять качество полученных швов. Соискателю стоит учитывать, что вакансия предполагает работу на открытой местности.

По уровню зарплаты эта вакансия уступила только предложению в Москве. Там врачу-педиатру пенсионного возраста в детской клинике предлагают зарплату до 180 тыс. рублей в месяц.