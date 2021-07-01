Вакцина от коронавируса закончилась во всех мобильных пунктах в Петрозаводске

В прививочных пунктах торговых центрах, в медколледже и в фитнес-центре нет вакцины от COVID-19, сообщил глава Минздрава Карелии.

По сообщению министра здравоохранения республики Михаила Охлопкова, в мобильный пунктах ТРК «Лотос плаза» и ТЦ «Тетрис», в Медицинском колледже и в фитнес-центре на Кукковке закончилась вакцина.

«В ближайшее время мы ожидаем поступление 6750 доз, затем ещё 9300 доз вакцины „Спутник V“, которые сразу будут распределены по пунктам вакцинации. Напомню, что из-за ажиотажного спроса на вакцину по всей стране наблюдаются перебои с поставками. Минздрав Карелии предпринимает все меры для снабжения поликлиник вакциной», — пишет министр на своей странице в соцсети.

Ранее главный терапевт Карелии рассказала, какой вакциной от коронавируса лучше прививаться.