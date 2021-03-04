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Вакцинация от COVID-19 идет в Карелии полным ходом – привиты почти 25 тысяч человек

Новости. Общество
08:05, 05 Марта 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Почти 25 тысяч жителей Карелии привиты первым компонентом "Спутник V", сообщили в оперштабе Карелии.

Активно от новой коронавирусной инфекции прививаются пожилые жители республики: вакцинировались уже 11 383 человека старше 60 лет.

В целом по данным Минздрава Карелии первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты 24 860 человек, полностью провакцинированы, то есть получили оба компонента, 12 314 человек.

До 10 марта ожидается поставка ещё 5 300 доз вакцины "Спутник V". Всего же наша республика уже получила 28 292 дозы вакцины.

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Комментарии

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Горожанин
2021-03-05 09:27:29
Да, идет вакцинация. Но давайте реально оценивать результаты - в Карелии живет 600 000 человек. Как-то про "полный ход" не скромно...


- н ,
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