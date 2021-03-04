Вакцинация от COVID-19 идет в Карелии полным ходом – привиты почти 25 тысяч человек

Почти 25 тысяч жителей Карелии привиты первым компонентом "Спутник V", сообщили в оперштабе Карелии.

Активно от новой коронавирусной инфекции прививаются пожилые жители республики: вакцинировались уже 11 383 человека старше 60 лет.

В целом по данным Минздрава Карелии первым компонентом вакцины "Спутник V" привиты 24 860 человек, полностью провакцинированы, то есть получили оба компонента, 12 314 человек.

До 10 марта ожидается поставка ещё 5 300 доз вакцины "Спутник V". Всего же наша республика уже получила 28 292 дозы вакцины.