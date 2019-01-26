Валаамский монастырь обзавелся новым судном на воздушной подушке

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В Карелии монахам подарили быстроходное судно на воздушной подушке.
"Благодаря друзьям богомольцам из Кузбасса, у Валаамского монастыря появилось новое быстроходное судно на воздушной подушке. Теперь у насельников обители есть возможность добираться с острова на большую землю с комфортом в прекрасном и теплом салоне судна, - сообщается на официальной странице Валаамского монастыря на Facebоok.
По словам представителей монастыря, в зимние периоды, когда Ладожское озеро покрывается льдом, и корабли уже не ходят, воздушная подушка - незаменимый друг и помощник.
Вчера, 25 января, новое судно, которое монахи назвали "Ласточкой", совершила свой первый заезд.
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