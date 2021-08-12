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Валентина Пивненко: «Беломоро-Балтийский канал стратегически важен для решения государственных задач»

Новости. Общество
16:25, 17 Августа 2021

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Во время рабочей поездки в Беломорск депутат Госдумы Валентина Пивненко встретилась с работниками филиала федерального учреждения «Беломорканал».

В рамках реализации Стратегии развития Арктики в Карелии Беломоро-Балтийский канал играет особую роль. Водная артерия соединяет Белое море с Онежским озером и имеет выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути. Сегодня просчитывается логистика по доставке грузов именно по этому каналу резидентов Арктической зоны.

«Развитие наших северных арктических территорий, особенно тех, что касаются Карелии и Кольского полуострова, напрямую зависит от Б. К. После строительства крупнейшего ЦБК в Сегеже потребность в канале возрастет многократно. Железнодорожные, сухопутные пути просто не справятся с потоком грузов. Развитие Арктики и Беломорканала предполагает и решение блока важных социальных задач для всех приканальных территорий, в эпицентре которых Беломорск и Беломорский порт», — рассказала Валентина Пивненко, встретившись с работниками «Беломорканала».

Также депутат Госдумы посетила рыбоводное предприятие в посёлке Пушной. Руководитель хозяйства Владимир Коршунов рассказал Валентине Пивненко о проблемах, с которыми сталкивается малый бизнес при кредитовании. Государство заявляет о различных мерах поддержки предпринимательства, а крупные банки предлагают кабальные условия.

«Только 2 банка кредитуют — Сбербанк и Сельхозбанк. Чтобы компания нормально работала, хватало оборотных средств, в год нужно кредитоваться на 100-150 миллионов рублей. Нам есть куда развиваться, но сегодня у нас ограничение по денежным средствам, а банки в кредитах просто отказывают», — поделился директор предприятия.

«Необходимо вносить корректировки в федеральное законодательство. Преференции для бизнеса должны быть не только для тех, кто вступает как резидент в Арктику, но и для тех, кто здесь уже работает давно. Проблемы с кредитованием бизнеса в Карелии стали уже системными. Я буду разбираться с этим вопросом на самом высоком федеральном уровне», — ответила Пивненко.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2021-08-17 18:55:22
В цикле карельских караоке звучат новые старые песни про "птицу счастья". Поем не стесняемся! Те, кто на каяках или в ватниках - весело-задорно, остальные - заунывно-обреченно.

Пензинерка языком звеня
Полетела в веси и поля
Выбери меня, выбери меня
Кто еще-то, если же не я?!

Завтра будет лучше, чем вчера
А сегодня, чем позавчера
Лучше, чем вчера и позавчера
Избираться снова мне пора

Из всех утюгов обещанье летит
Что будет бороться и всех победит
Всех победит и еще лет на пять
В кресле госдумы можно поспать.
Вася
2021-08-17 18:12:27
пусть ещё чудит.
Вася
2021-08-17 17:51:03
Сколько свободного времени у депутата.
Изя
2021-08-17 18:02:58
Есть такая профессия , Вассссилий- кнопкодав )))) :) )
бюджет
2021-08-17 17:48:59
Вопрос к Пивненко: Значит Сталин был прав, строя ББК? Вопрос к Коршунову: Что он понимает под словом "государство", которого банки не слушают?
Изя
2021-08-17 17:59:01
бюджет, думаете сможет ответить и не соврать ????))) :)
Изя
2021-08-17 17:45:45
Читать даже не буду , тошнит опять до блевоты ((((((((((((( :)
Вася
2021-08-17 17:30:54
Вспомнил сегодня строки "Прощай, немытая Россия...
User
2021-08-17 17:29:21
Какова была цель встречи и ее итоги? Или просто предвыборно погонять ртом воздух фразами из универсального кода речей?

"Я буду разбираться с этим вопросом на самом высоком федеральном уровне" - Эка! Еще не "выбрали", а уже разбираться будет.
За чей счет бабуля разъезжает туда-сюда со своими бенефисами? (вопрос риторический)
Вася
2021-08-17 17:24:59
Сами избрали, кого винить?, только самих себя.
Вася
2021-08-17 17:17:57
Ну что же, вот мы и дожили, когда стал актуальным вопрос питания в стране, которая так гордится своей стабильностью,
карел
2021-08-17 17:14:16
Ну блин бабуля выкрутасы заворачивает, уже на ББК ? Где 5 лет то была до этого . За чей счет банкет -езда???
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