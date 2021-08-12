Валентина Пивненко: «Беломоро-Балтийский канал стратегически важен для решения государственных задач»

Во время рабочей поездки в Беломорск депутат Госдумы Валентина Пивненко встретилась с работниками филиала федерального учреждения «Беломорканал».

В рамках реализации Стратегии развития Арктики в Карелии Беломоро-Балтийский канал играет особую роль. Водная артерия соединяет Белое море с Онежским озером и имеет выход в Балтийское море и к Волго-Балтийскому водному пути. Сегодня просчитывается логистика по доставке грузов именно по этому каналу резидентов Арктической зоны.

«Развитие наших северных арктических территорий, особенно тех, что касаются Карелии и Кольского полуострова, напрямую зависит от Б. К. После строительства крупнейшего ЦБК в Сегеже потребность в канале возрастет многократно. Железнодорожные, сухопутные пути просто не справятся с потоком грузов. Развитие Арктики и Беломорканала предполагает и решение блока важных социальных задач для всех приканальных территорий, в эпицентре которых Беломорск и Беломорский порт», — рассказала Валентина Пивненко, встретившись с работниками «Беломорканала».

Также депутат Госдумы посетила рыбоводное предприятие в посёлке Пушной. Руководитель хозяйства Владимир Коршунов рассказал Валентине Пивненко о проблемах, с которыми сталкивается малый бизнес при кредитовании. Государство заявляет о различных мерах поддержки предпринимательства, а крупные банки предлагают кабальные условия.

«Только 2 банка кредитуют — Сбербанк и Сельхозбанк. Чтобы компания нормально работала, хватало оборотных средств, в год нужно кредитоваться на 100-150 миллионов рублей. Нам есть куда развиваться, но сегодня у нас ограничение по денежным средствам, а банки в кредитах просто отказывают», — поделился директор предприятия.

«Необходимо вносить корректировки в федеральное законодательство. Преференции для бизнеса должны быть не только для тех, кто вступает как резидент в Арктику, но и для тех, кто здесь уже работает давно. Проблемы с кредитованием бизнеса в Карелии стали уже системными. Я буду разбираться с этим вопросом на самом высоком федеральном уровне», — ответила Пивненко.