Валентина Пивненко: «Буду сопровождать инициативы местных органов власти на федеральном уровне»

В Петрозаводске прошел первый республиканский Форум глав городских и сельских поселений, в котором приняла участие Валентина Пивненко.

Сегодня в Карелии 124 муниципалитета, но проблемы у каждого их них схожие. Депутат Госдумы отметила, что этот Форум — инструмент объединения поселений с исполнительной и законодательной властью республики. И такое взаимодействие должно быть системным, чтобы аккумулировать потребности и проблемы.

«Новый этап для местного самоуправления нам предстоит пройти вместе. Есть поручение Президента и уже идет формирование совершенно новой программы о развитии местного самоуправления в России. Карелии это позволит получить новые возможности — финансовые средства из федерального бюджета. Все предложения от республики — это продолжение многолетней работы. Голосуя за назначения федерального бюджета, мы делаем все возможное, чтобы наши предложения и инициативы были поддержаны на федеральном уровне», — рассказала депутат Госдумы.

По словам Валентины Пивненко, местные органы власти могут сформировать итоговые предложения, которые будут внесены в Госдуму в виде законопроектов и помогут районам Карелии решить многие проблемы. Такие, как расселение «аварийки», обеспечение многодетных семей инфраструктурой для строительства своего жилья и многие другие.

«Опираясь на ваши потребности, я буду сопровождать эти инициативы», — резюмировала Пивненко.