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Валентина Пивненко: «Буду сопровождать инициативы местных органов власти на федеральном уровне»

Новости. Общество
16:48, 13 Сентября 2021

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В Петрозаводске прошел первый республиканский Форум глав городских и сельских поселений, в котором приняла участие Валентина Пивненко.

Сегодня в Карелии 124 муниципалитета, но проблемы у каждого их них схожие. Депутат Госдумы отметила, что этот Форум — инструмент объединения поселений с исполнительной и законодательной властью республики. И такое взаимодействие должно быть системным, чтобы аккумулировать потребности и проблемы.

«Новый этап для местного самоуправления нам предстоит пройти вместе. Есть поручение Президента и уже идет формирование совершенно новой программы о развитии местного самоуправления в России. Карелии это позволит получить новые возможности — финансовые средства из федерального бюджета. Все предложения от республики — это продолжение многолетней работы. Голосуя за назначения федерального бюджета, мы делаем все возможное, чтобы наши предложения и инициативы были поддержаны на федеральном уровне», — рассказала депутат Госдумы.

По словам Валентины Пивненко, местные органы власти могут сформировать итоговые предложения, которые будут внесены в Госдуму в виде законопроектов и помогут районам Карелии решить многие проблемы. Такие, как расселение «аварийки», обеспечение многодетных семей инфраструктурой для строительства своего жилья и многие другие.

«Опираясь на ваши потребности, я буду сопровождать эти инициативы», — резюмировала Пивненко.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-09-13 18:13:25
Бабуля, покупай теплицу. Весной пригодится.
drug
2021-09-13 18:02:41
Паразиты !!!!!
С сегодняшнего дня в Москве начался отопительный сезон.
Где тепло в домах Петрозаводска ?
Koira
2021-09-13 17:55:37
бабуля опять начала бороться за северные льготы и отмену пенсионной реформы, за которую сама же и голосовала. Бабка едь уже к дочке в Германию, сколько тебе еще денег нужно? на тот свет все равно не заберешь, в гробу карманов нет!
однозначно
2021-09-13 18:08:35
Koira, зачем такой злой ? У бабули слабуновой сын в германии и дочка в италии. Ей тоже пожелаешь или это другое ?
Off
2021-09-13 17:33:37
Вся педроссы собрались и охмуряют без масок. А бабушке Вале задали вопрос про повышение пенсионного возраста? Или так скушали?
Гость
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