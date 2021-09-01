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Валентина Пивненко: «Это праздник для каждой семьи и для всей Чалны»

Новости. Общество
13:02, 03 Сентября 2021

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Сегодня в поселке Чална торжественно открыли новый детский сад «Лесовичок» на 300 детей.

В мероприятии приняли участие депутат Госдумы Валентина Пивненко и Глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Я сейчас поговорила с мамами, которые пришли с детьми в новый детский сад, и все говорят, что восхищены.  Это фантастический подарок для поселка. Для Чалны это особенно актуально, потому что здесь много молодых семей, которые переезжают из Петрозаводска, строят жилье. Нужно стремиться, чтобы во всех районах и поселках –  везде были такие современные, уютные дошкольные учреждения», — отметила Валентина Пивненко.

Детский сад построен в рамках реализации региональной составляющей федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».  Посещать дошкольное учреждение будут дети не только из Чалны, но и соседних населенных пунктов.

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