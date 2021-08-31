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Валентина Пивненко: «Это современный детский сад со всем необходимым оборудованием»

Новости. Политика
08:20, 01 Сентября 2021

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Строительство детского сада на 200 мест в поселке Ильинский Олонецкого района подходит к завершению.

На многострадальной стройплощадке дошкольного учреждения побывала депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Сегодня мы видим — объект почти закончен. Осталось, по сути, выполнить благоустройство. Садик востребован. Это современный детский сад, комфортный, со всем необходимым оборудованием. И то, что строит наша компания — КСМ, это хорошо, потому что на этого подрядчика можно надеяться», — отметила Валентина Пивненко.

Напомним, детский сад в поселке Ильинский строит компания «КСМ», с предыдущими строителями в 2019 году контракт был расторгнут, когда работы остановились на нулевом цикле. Был переделан и проект сада, который морально устарел с 2015 года.

Детский сад в Ильинском возводится на федеральные деньги, предусмотренные в рамках Ф. П. Подрядчик обещает открыть дошкольное учреждение в январе.

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Комментарии

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Сказитель Мифов
2021-09-01 10:02:14
Депутат - очевидность. Новое звание. Садик строится на федеральные деньги из госбюджета. Вопрос - причем тут этот кандидат? Я - против этого кандидата.
Leopol'd
2021-09-01 09:52:14
Спасибо, бабушка! Спасибо ЕР!!!
Избиратели думали, что сарай строится, причём собственными силами жителей. А здесь оказывается и садик, согласно проекту. И строители профессиональные! Спасены!
David.
2021-09-01 09:48:36
Ну понятно КСМ, крантик прикрутил и теперь живет безбедно, а причем тут она????
Самуил
2021-09-01 09:27:46
Быстро-шустро передвигается бабуля. Прям как в ступе. Только что "там" - и вдруг уже "тут"! Рабочие перелёты.
Клим
2021-09-01 08:50:27
Совсем совесть потеряла депутат , одни обещания и голый популизм .
Вася
2021-09-01 08:46:01
Пальмовый король доволен.
Лана Текучева
2021-09-01 08:31:27
Главное создать все условия и пролоббировать подрядчика. :)
Off
2021-09-01 08:26:08
Просто чудо-депутат ... Раз в четыре года выходит на чёс электората . Потом смеясь над лохами ..голосует за повышение пенсионного возраста .
Гость
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