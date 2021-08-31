Валентина Пивненко: «Это современный детский сад со всем необходимым оборудованием»

Строительство детского сада на 200 мест в поселке Ильинский Олонецкого района подходит к завершению.

На многострадальной стройплощадке дошкольного учреждения побывала депутат Госдумы Валентина Пивненко.

«Сегодня мы видим — объект почти закончен. Осталось, по сути, выполнить благоустройство. Садик востребован. Это современный детский сад, комфортный, со всем необходимым оборудованием. И то, что строит наша компания — КСМ, это хорошо, потому что на этого подрядчика можно надеяться», — отметила Валентина Пивненко.

Напомним, детский сад в поселке Ильинский строит компания «КСМ», с предыдущими строителями в 2019 году контракт был расторгнут, когда работы остановились на нулевом цикле. Был переделан и проект сада, который морально устарел с 2015 года.

Детский сад в Ильинском возводится на федеральные деньги, предусмотренные в рамках Ф. П. Подрядчик обещает открыть дошкольное учреждение в январе.