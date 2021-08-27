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Валентина Пивненко: «Когда есть хозяин, тогда есть и результат!»

Новости. Политика
09:43, 28 Августа 2021

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко с рабочей поездкой побывала в Пряжинском районе.

Она посетила совхоз «Ведлозерский». Сегодня он располагается на месте бывшего градообразующего предприятия АО «Пряжинское». Новый собственник помещений и гендиректор совхоза Дмитрий Буевич рассказал Валентине Пивненко, что целый год ушел на восстановление и ремонт фермы, чтобы перевезти сюда 400 голов скота. В этом году планируют увеличить поголовье, самостоятельно заготавливать корма, а также отремонтировать второй скотный двор и телятник.

«Когда есть хозяин, тогда есть и результат. Будьте хозяином и ничего не бойтесь. Хочу пожелать сил и оптимизма, чтобы возродить сельскохозяйственное предприятие в поселке Пряжа. Правительство Карелии поддерживает совхоз. Пока этих преференций собственнику достаточно, а если потребуется помощь — мы договорились — конечно, буду помогать на своём уровне», — отметила Валентина Пивненко.

Поддержки депутата Госдумы просили в Пряжинской ЦРБ. На встрече с коллективом больницы медики пожаловались на взаимодействие со страховыми компаниями. Сегодня нагрузка на лечебное учреждение значительная. Сюда на реабилитацию прибывают пациенты не только из Карелии, но из других регионов. Объем оказываемой помощи серьезно превышает те показатели, которые складывались при составлении программ медицинского обслуживания.

Валентина Пивненко: «Сверхнормативная работа по ОМС полноценно не оплачивается. Это главный вопрос, который нужно решать. Я переговорю с карельским Минздравом и подниму этот вопрос в Государственной Думе. Знаю, что эту тему мои коллеги-депутаты уже обсуждали».

В рамках рабочей поездки депутат также посетила местную школу, детский сад «Радуга» и стройплощадку, где возводится новый автовокзал.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-28 11:47:35
А куда ей идти,она ничего делать не умеет.
Вася
2021-08-28 11:43:52
нужен спецэффект
Вася
2021-08-28 11:40:16
Кто деньги платит ,тот и хозяин.
Русский мужик
2021-08-28 11:25:43
Ох уж мне эти сказки , ох уж мне эти сказочники .
Фермер старый
2021-08-28 11:14:11
На фоне тех развалин, или остатков прошлого века от коммунистов, она смотрится!
Егор Сидоров
2021-08-28 11:13:14
Это называется равное представительство в прессе всех кандидатов в депутаты. Но кто-то оказывается равнее других.
Саныч
2021-08-28 11:02:53
Я вот как-то думаю, что Шандалович нежно сливает бабку. В принципе, я не ротив.
stranger
2021-08-28 10:51:54
Фото в заглавии публикации можно подписать так: "Справа корова".
Саныч
2021-08-28 10:39:13
Архаичная баба Валя нежно колдует на кошелек.
amez
2021-08-28 10:34:10
Там пометочка поездка "рабочая", это у неё работа такая, это не агитация. Такой высокий статус, положено освещать в СМИ бесплатно и всегда :)
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