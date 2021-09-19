Валентина Пивненко лидирует на думских выборах среди одномандатников

По официальным данным Центральной избирательной комиссии, Валентина Пивненко занимает лидирующее положение по результатам подсчета 15% голосов избирателей.

Валентина Пивненко, избирающаяся в Госдуму по Карельскому одномандатному округу, набрала 25,56% голосов избирателей. Эти данные приводит ЦИК по результатам обработки 15% бюллетеней.

Среди одномандатников Эмилия Слабунова набирает 18,24% голосов, Евгений Ульянов — 13,53%, Виктор Степанов — 12,1%, Александр Чаженгин — 5,75%. Остальные кандидаты набрали менее 5% голосов.

По результатам обработки 15% бюллетеней в Карелии приняли участие в выборах 41,69% избирателей.