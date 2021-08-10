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Валентина Пивненко: «Медицинский центр на Лесном проспекте даст все возможности для лечения наших жителей»

Новости. Общество
15:32, 11 Августа 2021

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко и заместитель председателя Комитета по здравоохранению Законодательного собрания Марина Гуменникова посетили стройплощадку на Лесном проспекте в Петрозаводске.

В середине 90-х годов здесь планировали открыть Межрайонную больницу и поликлинику.  Однако объект был заморожен.  В 2018 году долгострой пообещали превратить в два новых медучреждения. Сегодня там начинается реконструкция здания — корпусов «А» и «Б».

В рамках ФЦП к началу 2023 года здесь откроют поликлинику для жителей Перевалки и Древлянки, а также стационарные отделения Республиканской больницы.  Здесь будут функционировать отделения челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, ревматологии, операционные и палаты интенсивной терапии. 

«Этот долгострой много лет вызывает возмущение у людей. Дело наконец-то сдвинулось.  Что уже увидели на начальной стадии, пока без ПСД и экспертизы. Подготовительные работы уже начались для того, чтобы быстро взять старт, как только будет проект», — отметила Валентина Пивненко.

Как рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, объект очень сложный — проще было построить новый, чем реконструировать этот. Но ключевые решения удалось найти и согласовать.     

Депутат Госдумы Валентина Пивненко резюмировала: «Теперь рассчитываем, что здесь будут все возможности для лечения наших жителей. Сегодня здравоохранение — это приоритет. Вы видите, сколько сейчас строится и реконструируется объектов не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии.  Строители заверяют, что к началу 2023 года объект будет сдан под ключ. Стоимость работ — 2,2 млрд рублей. Полтора из них уже заложены в бюджете, по остальной сумме будем работать на федеральном уровне».

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Комментарии

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User
2021-08-11 16:37:14
Зачем эта представитель ПЖиВ на стройке? Там без нее есть кому "резюмировать". Реально надоели с вцепившейся в кресло бабкой! Про других кандидатов никакой информации от слова вообще!
Максим Викторович
2021-08-11 16:34:49
Пивненко - хороший человек. Зря не знающие ее люди поливают ее грязью.
Саныч
2021-08-11 16:05:52
Наш Наливайкин)
Off
2021-08-11 15:52:03
Редакция , а где пометка , что данный материал оплачен из фонда кандидата в депутаты Пивненко ?
Или педроссам закон не писан ?
Почему нет протестов от соперников .. ее надо снимать с выборов, за вопиющие нарушения . ))
кир
2021-08-11 16:12:44
офф, ты ещё хуже. :)
Я/МЫ
2021-08-11 15:43:52
Главное, чтобы протестун трунофф не успел там краснокнижных лишайников найти, а то будет визгу. Офф, я правильно сказал ?
Изя
2021-08-11 15:43:48
Опять Пивненко ? Везде она (((((( Где Ульянов , Базанков и проч . деятели , почему о них то никто не пишет в СТОЛИЦЕ ????? :)
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