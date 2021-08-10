Валентина Пивненко: «Медицинский центр на Лесном проспекте даст все возможности для лечения наших жителей»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко и заместитель председателя Комитета по здравоохранению Законодательного собрания Марина Гуменникова посетили стройплощадку на Лесном проспекте в Петрозаводске.

В середине 90-х годов здесь планировали открыть Межрайонную больницу и поликлинику. Однако объект был заморожен. В 2018 году долгострой пообещали превратить в два новых медучреждения. Сегодня там начинается реконструкция здания — корпусов «А» и «Б».

В рамках ФЦП к началу 2023 года здесь откроют поликлинику для жителей Перевалки и Древлянки, а также стационарные отделения Республиканской больницы. Здесь будут функционировать отделения челюстно-лицевой хирургии, эндокринологии, ревматологии, операционные и палаты интенсивной терапии.



«Этот долгострой много лет вызывает возмущение у людей. Дело наконец-то сдвинулось. Что уже увидели на начальной стадии, пока без ПСД и экспертизы. Подготовительные работы уже начались для того, чтобы быстро взять старт, как только будет проект», — отметила Валентина Пивненко.

Как рассказал министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, объект очень сложный — проще было построить новый, чем реконструировать этот. Но ключевые решения удалось найти и согласовать.

Депутат Госдумы Валентина Пивненко резюмировала: «Теперь рассчитываем, что здесь будут все возможности для лечения наших жителей. Сегодня здравоохранение — это приоритет. Вы видите, сколько сейчас строится и реконструируется объектов не только в Петрозаводске, но и в районах Карелии. Строители заверяют, что к началу 2023 года объект будет сдан под ключ. Стоимость работ — 2,2 млрд рублей. Полтора из них уже заложены в бюджете, по остальной сумме будем работать на федеральном уровне».