Валентина Пивненко: «На селе если есть голова, то есть и дела»

В Спасской Губе состоялся праздник в честь дня рождения села, который посетила и депутат Госдумы Валентина Пивненко.

История этой территории, которой исполнилось 426 лет, очень богата, здесь всегда жили трудолюбивые люди. Сегодня село Спасская Губа - административный центр Петровского сельского поселения в составе Кондопожского района. А в XVIII веке здесь работали чугуноплавильные заводы, на Белой горе добывали мрамор, отсюда в Санкт-Петербург поставляли малиновый гранит. Здесь чтут традиции предков и принято проводить этот праздник с широкими гуляниями, песнями, танцами.

На торжественной части праздника выступил «Петровский хор», коллективы молодых исполнителей.

Организаторы подвели итоги конкурса «Сельское подворье». Победители конкурса - хозяева самых красивых цветников и благоустроенных дворов села получили ценные призы. За 10 лет существования такого мероприятия в нем приняли участие десятки частных территорий.

«На селе если есть голова, то есть и дела. Конкурс служит примером, как можно преобразить свою малую родину, сделать красивым и ухоженным место, где живет человек. Сейчас на федеральном уровне разработана новая программа развития сельских территорий, под её реализацию выделятся серьезные финансовые средства. Особенность этой программы в том, что в ней примут участие все сельские территории: независимо есть ли на них сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции или нет. Цель программы – социальное развитие сельских территорий и комфортное проживание на них жителей. В приоритете медицина, образование, культура. Эта программа, прежде всего, будет реализовываться в таких населенных пунктах, как Спасская Губа. Здесь есть инициативные жители, работает сильная местная администрация – они заинтересованы в развитии своей территории и государство будет их поддерживать в этом», - рассказала на праздновании Валентина Пивненко.