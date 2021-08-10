Валентина Пивненко: «Нарушаются конституционные права граждан, которые получают медпомощь не в полном объеме»

Завершилась двухдневная рабочая поездка главы Республики Артура Парфенчикова и депутата Госдумы Валентины Пивненко в Пудожский район.

Одна из актуальных тем для Пудожского района, как и многих других — обеспечение медицинскими кадрами.

«Пудожская ЦРБ обеспечивается современным оборудованием — мы увидели все то новое, что есть и в федеральном центре, и в республике. Здесь есть почти все. Но большая проблема с медицинскими кадрами. Когда мы вспоминаем об обязательном распределении после окончания обучения, которое было в советское время, выпускники говорят, что нарушаются их конституционные права. Сегодня они вправе сами выбирать, куда идти работать. Но, в тоже время, нарушаются и конституционные права людей, которые не могут получить качественную, своевременную медицинскую помощь», — отметила при посещении ФАПа в Куганаволоке Валентина Пивненко.

Возможность для привлечения медицинских специалистов — это создание жилищно-бытовых условий, выделение квартир для врачей. Такая работа в Пудожском районе ведется. Готова трехкомнатная квартира к приезду специалистов из Вологодской области. Есть планы по дальнейшему приобретению жилья и приглашению в район врачей.

«То, что на окраине Карелии, в Куганаволоке, открыт новый ФАП, есть опытный фельдшер, который здесь работает — это как раз пример того, что изменения в медицинском обслуживании наших граждан есть. Сейчас на федеральном уровне при формировании бюджета на три года огромное внимание уделяется именно медицине и качественному медобслуживанию людей», — рассказала в Куганаволоке Валентина Пивненко.