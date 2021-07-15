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Валентина Пивненко: порядка 20 тысяч вакцин поступит в Карелию в понедельник

Новости. Общество
12:38, 16 Июля 2021
фото: © Иван Кузьмин

Состоялся рабочий визит депутата Государственной Думы в Сегежу, во время которого Валентина Пивненко на встречах с жителями, работниками предприятий отчиталась о работе в федеральном органе законодательной власти.

Во время поездки парламентарий приняла участие в выездном совещании по ремонту дорог и  строительству путепровода, реализации мероприятий Федеральной целевой программы, в которую входит  реконструкция  здания библиотечно-музейного комплекса.  

На встречах с представителями общественной организации «Сегежанка»,  сотрудниками Прионежской сетевой компании, врачами Сегежской центральной районной больницы, работниками целлюлозно-бумажного  комбината Валентина Пивненко рассказала о реализации Стратегии развития арктической зоны. Благодаря инициативе карельского депутата Сегежский район также вошел в список территорий Арктики. 

На ЦБК был задан вопрос по поставкам вакцины.

«Порядка 20 тысяч доз вакцины поступит в Карелию в понедельник, 19 июля. Часть из них будет доставлена на сегежское предприятие. Понятно, что для ЦБК — это просто необходимо. В случае заболевания одного сотрудника, комбинат вынужден будет выводить на карантин всех, кто с ним контактировал. Такого  допускать нельзя», — ответила Вадентина Пивненко.

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Комментарии

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Саныч
2021-07-16 13:43:03
Хиленько. Путь до Пяозеро доедет.
Off
2021-07-16 13:41:37
Интересно. Ей задают вопрос , почему она проголосовала за повышение пенсионного возраста ? Интересно , что же она врет ?)))
бюджет
2021-07-16 13:20:23
А что прибавляется в кармане у каждого карела от этой арктической лабуды? Как заезженная пластинка : Арктика, Арктика, Арктика........
юнипер95
2021-07-16 13:20:07
и что? Народ тебе не верит.
Zim
2021-07-16 13:08:59
Ну поступит, и при чем тут «не чурка какая-то»?
кир
2021-07-16 12:57:27
Долой бабу Валю.
врунофф
2021-07-16 12:50:39
Пивненко лучше шенделовича.
карел
2021-07-16 13:07:46
врунофф, два сапога пара .
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