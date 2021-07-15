Валентина Пивненко: порядка 20 тысяч вакцин поступит в Карелию в понедельник

Состоялся рабочий визит депутата Государственной Думы в Сегежу, во время которого Валентина Пивненко на встречах с жителями, работниками предприятий отчиталась о работе в федеральном органе законодательной власти.

Во время поездки парламентарий приняла участие в выездном совещании по ремонту дорог и строительству путепровода, реализации мероприятий Федеральной целевой программы, в которую входит реконструкция здания библиотечно-музейного комплекса.





На встречах с представителями общественной организации «Сегежанка», сотрудниками Прионежской сетевой компании, врачами Сегежской центральной районной больницы, работниками целлюлозно-бумажного комбината Валентина Пивненко рассказала о реализации Стратегии развития арктической зоны. Благодаря инициативе карельского депутата Сегежский район также вошел в список территорий Арктики.





На ЦБК был задан вопрос по поставкам вакцины.

«Порядка 20 тысяч доз вакцины поступит в Карелию в понедельник, 19 июля. Часть из них будет доставлена на сегежское предприятие. Понятно, что для ЦБК — это просто необходимо. В случае заболевания одного сотрудника, комбинат вынужден будет выводить на карантин всех, кто с ним контактировал. Такого допускать нельзя», — ответила Вадентина Пивненко.



