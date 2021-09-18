Валентина Пивненко: «Уверена - придут люди, которые думают о нашем будущем»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко сегодня проголосовала на избирательном участке №123 в Петрозаводске.

Прежде, чем отдать свой голос за новых представителей исполнительной и законодательной власти республики, Валентина Пивненко внимательно изучила все 6 бюллетеней.

«Сегодня решается судьба нашей будущей России. Голосование — это очень важно, это возможность не только проявить свою гражданскую позицию, это право и конституционная обязанность каждого. Нужно думать о будущем своей страны, наших детей, молодежи, стариков. Это действительно очень важный день, это день формирования новой власти. Уверена, придут люди, которые думают не о себе в первую очередь, а о нашем будущем, озабочены и нашим настоящим. Люди, которые хотят видеть Россию свободной, демократичной, развивающейся, благоприятной для каждого гражданина», — отметила депутат Госдумы.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.