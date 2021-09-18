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Валентина Пивненко: «Уверена - придут люди, которые думают о нашем будущем»

Новости. Общество
14:35, 19 Сентября 2021

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко сегодня проголосовала на избирательном участке №123 в Петрозаводске.

Прежде, чем отдать свой голос за новых представителей исполнительной и законодательной власти республики, Валентина Пивненко внимательно изучила все 6 бюллетеней.

«Сегодня решается судьба нашей будущей России. Голосование — это очень важно, это возможность не только проявить свою гражданскую позицию, это право и конституционная обязанность каждого. Нужно думать о будущем своей страны, наших детей, молодежи, стариков. Это действительно очень важный день, это день формирования новой власти. Уверена, придут люди, которые думают не о себе в первую очередь, а о нашем будущем, озабочены и нашим настоящим. Люди, которые хотят видеть Россию свободной, демократичной, развивающейся, благоприятной для каждого гражданина», — отметила депутат Госдумы.

Напомним, в Карелии проходят выборы в Государственную Думу и Законодательное Собрание республики, а также ряд муниципальных избирательных кампаний, в том числе в Петрозаводский городской совет.

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Комментарии

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Off
2021-09-19 15:43:16
Внимательно изучала все шесть бюллетеней . Все просто . Не умеет читать и считать . :)
Не святой
2021-09-19 15:03:06
Снимок удачный! Видно ,как ржёт над нами дураками!
Саныч
2021-09-19 15:25:36
Не святой, да и правда.
Саныч
2021-09-19 15:00:35
К Вашему будущему у людей вопросов нет. Надеюсь, продуете выборы. Таких лицемеров не должно быть во власти.
Гость
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