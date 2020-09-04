Валентина Пивненко: "Желание помогать Карелии – главный результат работы Госкомиссии"

Депутат Госдумы Валентина Пивненко прокомментировала итоговое заседание Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии.

Сегодня в Москве подвели итоги работы Госкомиссии по подготовке к 100-летию республики.

"Я благодарна Госкомиссии за те результаты, которые представлены на этом заседании. Но больше всего меня обрадовало то, что все руководители рабочих групп и председатель Госкомиссии Николай Платонович Патрушев, по сути, не складывают свои полномочия. Они говорили об обязательствах продвигать дальше все проекты социально-экономического развития, которые предусмотрены на предстоящий период. Речь идет о трех-четырех годах завершения мероприятий, которые в программе не были выполнены. Желание помогать Карелии - это самый главный результат", - считает член Госкомиссии депутат Госдумы Валентина Пивненко.

Парламентарий согласилась с выступавшим на итоговом заседании Госкомиссии заместителем секретаря Совета Безопасности РФ Рашидом Нургалиевым, который выделил несколько горящих вопросов, требующих первостепенного внимания. Он коснулся проблемы чистой воды и строительства очистных сооружений в муниципальных образованиях республики, особенно районах Крайнего севера. Затронул вопрос возрождения малой авиации. По его словам, это запрос от жителей, прежде всего, в Костомукше, Сегеже и Пудоже. Кроме того, требует завершение работы по обеспечению устойчивой сотовой связи жителей республики.

"Я также считаю, что должна быть продолжена работа по проектированию строительства газопровода на север Карелии. Это было в решении Госкомиссии. Газопровод, который предполагается вести от Медвежьегорска в Сегежу и Костомукшу, – это развитие экономики и социальной сферы северных районов, включенных в Арктическую зону",- сказал депутат.