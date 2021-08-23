Валентина Пивненко: «Жители микрорайона получат возможность оздоравливаться»

Депутат Госдумы Валентина Пивненко осмотрела площадку под строительство ФОКОТа в Петрозаводске.

Первый в Карелии физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на территории стадиона лицея № 40.

В теплое время года ФОКОТ будет служить футбольным полем с искусственным покрытием, зимой заливаться под хоккейную коробку. Вокруг появятся четыре беговые дорожки с травмобезопасным покрытием, а также яма для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту. Предусмотрена и площадка для игры в стритбол, зона для тренажеров и трибуна на 100 мест. Одно из условий установки — доступность для жителей, сообщил Антон Чивин, первый заместитель министра образования и спорта Карелии.

— Это будет замечательный объект, поскольку проект предусматривает занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и детей, и взрослых. Первый такого уровня объект, который будет строиться за счет федеральных средств. Жители микрорайона получат возможность оздоравливаться здесь. Это очень важно. Хотелось бы, чтобы работа была выполнена качественно, в сроки, и нужно показать пример — что мы можем делать, для того, чтобы «добывать» средства на подобные объекты и в других районах Петрозаводска и по всей республике. Это как раз вписывается в Стратегию развития физкультуры и спорта РФ, которая весной была подписана президентом, — отметила Валентина Пивненко.

На установку ФОКОТа из федерального бюджета выделено 20 миллионов рублей. Планируется, что всесезонная спортивная площадка будет готова к концу октября этого года.