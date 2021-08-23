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Валентина Пивненко: «Жители микрорайона получат возможность оздоравливаться»

Новости. Общество
15:49, 25 Августа 2021

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Депутат Госдумы Валентина Пивненко осмотрела площадку под строительство ФОКОТа в Петрозаводске.

Первый в Карелии физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа появится на территории стадиона лицея № 40.

В теплое время года ФОКОТ будет служить футбольным полем с искусственным покрытием, зимой заливаться под хоккейную коробку. Вокруг появятся четыре беговые дорожки с травмобезопасным покрытием, а также яма для прыжков в длину, сектор для прыжков в высоту. Предусмотрена и площадка для игры в стритбол, зона для тренажеров и трибуна на 100 мест. Одно из условий установки — доступность для жителей, сообщил Антон Чивин, первый заместитель министра образования и спорта Карелии.

— Это будет замечательный объект, поскольку проект предусматривает занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе и детей, и взрослых. Первый такого уровня объект, который будет строиться за счет федеральных средств. Жители микрорайона получат возможность оздоравливаться здесь. Это очень важно. Хотелось бы, чтобы работа была выполнена  качественно, в сроки, и нужно показать пример — что мы можем делать, для того, чтобы «добывать» средства на подобные объекты и в других районах Петрозаводска и по всей республике. Это как раз вписывается в Стратегию развития физкультуры и спорта РФ, которая весной была подписана президентом, — отметила Валентина Пивненко.

На установку ФОКОТа из федерального бюджета выделено 20 миллионов рублей. Планируется, что всесезонная спортивная площадка будет готова к концу октября этого года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-08-25 17:35:57
что за последние 10 лет с 2010 по 2020 год российские пенсии в долларовом эквиваленте не только не выросли, но даже упали на 13%.
amez
2021-08-25 17:19:12
А со мной сегодня на переходе Люб-ский поздоровался. Сам на самокате в противоударном шлеме и при галстуке. Наверно хороший человек. Он никуда не избирается? Проголосовал бы :)
Старик
2021-08-25 17:15:07
Нодо в сентябре ее обнулить.
Серж
2021-08-25 16:59:12
Опять двадцать пять . Опять ОНА . Как то уже и надоела изрядно . За Ульянова точно пойду голосовать .
amez
2021-08-25 16:51:58
Стильная бабушка, и сильная, столько ходить без устали. Но вот что интересно, недавно мне ответил ЦУР, по какому-то поводу так:
"Учредителем сетевого издания «Столица-на-Онего» является ООО «Редакция ПТЗ». Издание является коммерческим и самостоятельно определяет свою информационную политику. Правительство Республики Карелия не имеет права влиять на определение информационной политики средств массовой информации." - права не имеет, но значит может? Коли Столица так много пишет только об одном кандидате, который идет от партии власти?
Leopol'd
2021-08-25 17:12:23
amez, а вы цепочку хозяев продлите. И доберётесь до ЕР сенатора...
Серж
2021-08-25 17:06:28
amez, здесь агенты влияния есть . они и влияют на Столицу ))))
Вася
2021-08-25 16:50:48
И только дед Афанасий с экзистенциальной тоской припомнил, что такое было уже, Даже плакатик с тех пор у деда сохранился.
Вася
2021-08-25 16:48:57
Всем пенсионерам по десять тыщщ! Праздник в колхозе "Светлый путь"
sergo
2021-08-25 16:19:08
Пивненки стало уж очень много.
Серж
2021-08-25 17:03:24
sergo, не то слово , край .
баян
2021-08-25 16:00:27
все это еще бы было доступно? А то как выберутся в депутаты и забывают про люд земной знаем ваши обещания.Что предыдущии срока это не сделали?
Гость
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