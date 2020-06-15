Валерий Марков: "Памятник Якову Степанову должен стоять там, где был установлен"

Сын друга и сослуживца погибшего бойца истребительного батальона высказался за сохранение парка "Каменный бор" в Петрозаводске.

Памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову должен стоять там, где был установлен в 1996 году – в парке "Каменный бор" в районе Ключевского карьера в Петрозаводске. Такое мнение в беседе с журналистом "Столицы на Онего" высказал Валерий Марков, сын Максима Маркова – друга и сослуживца Якова Степанова.

По словам Валерия Максимовича, у него нет никаких сомнений в месте гибели отцовского друга.

"Отец мне рассказывал, как сам положил тело погибшего Яши Степанова в расщелину, и показывал это место, – поделился воспоминаниями Валерий Марков. – Его отправили в дозор, а там рядом оказались финны. В районе карьера проходила линия обороны, и это подтверждают, в частности, финские источники. У меня есть их издание 1956 года. Когда финны проходили любой населенный пункт или какое-нибудь известное место, они все снимали на фото и указывали своих солдат и командиров. В этом издании штрихами была обозначена линия нашей обороны как раз в районе Ключевского карьера".

Сын Максима Маркова выразил также удивление утверждениями карельских чиновников о том, что памятник погибшему бойцу истребительного батальона Якову Степанову был установлен "частным порядком".

"Отец давно водил на карьер школьные экскурсии и показывал детям места боев. А в середине 90-х годов он познакомился с известным тележурналистом и писателем Анатолием Алексеевичем Гордиенко и рассказал ему о Яше Степанове. Этой историей заинтересовалась ветеранская общественность, и инициативу установки памятника поддержал городской военный комиссариат. И когда прокуратура пишет, что памятник установлен частным порядком и частным лицом, это ни что иное, как отписка! Каким частным порядком, если его открывал военкомат?", – изумился Валерий Марков.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Во время сноса деревьев строители уничтожили памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку, но карельские чиновники заявили в ответ, что работы в районе Ключевского карьера будут продолжены, несмотря на протесты. В настоящее время горожане восстановили памятник на месте гибели Якова Степанова.

О том, как развиваются события вокруг "Каменного бора" сейчас, читайте в материале журналиста Валерия Поташова.