Валерий Меладзе призвал артистов бойкотировать "новогодние огоньки"

Заслуженный артист России Валерий Меладзе призвал коллег по шоу-бизнесу отказаться от съемок в новогодних шоу в качестве ответа на введенные в связи с пандемией коронавируса ограничительные меры.

Об этом певец написал у себя в Instagram.

Валерий Меладзе подчеркнул, что в сложившейся ситуации "все артисты, музыканты, техники и промоутеры сидят без работы и без средств к существованию уже восемь месяцев, но это никого не волнует". По словам исполнителя, «новогодние концерты, которые не являются первой необходимостью, решили отменить", однако "без этих развлечений нет Нового года, позитива и ощущения праздника".

"И когда запрещены все мероприятия, миллионам зрителей не остается ничего, кроме просмотра развлекательных программ по телевизору, — продолжил певец. — А представьте, если вы включаете телевизор в новогоднюю ночь, а там нет ни "новогоднего огонька", ни музыкальных, ни развлекательных программ.

Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил — и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах".

Согласно мнению Меладзе, в этом случае, возможно, "кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев".

Как пишет "Газета.ру", позже артист уточнил, что данным постом "лишь высказал свое возмущение", тогда как в реальности массового бойкота "огоньков", скорее всего, не произойдет.

"Это я гипотетически закинул удочку, — сказал он "Подъему". — Думаю, что этого не произойдет — и большинство артистов будут сниматься, потому что все соскучились по съемкам, общению. Но, с другой стороны, мы ж не звери — взять еще и лишить зрителей новогодних программ и хоть какой-то радости. Мнение одного человека, мое высказывание никоим образом серьезно ситуацию не поменяет. Конечно же, будут "огоньки".

Певца среди прочих поддержал продюсер Иосиф Пригожин, публично заявлявший о бедственном положении артистов на фоне коронавируса задолго до публикации Меладзе.

"По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит", — цитирует его РИА Новости.