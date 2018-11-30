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Новости. Экономика
14:28, 30 Ноября 2018
фото: Валерий Шлямин

Валерий Шлямин: "Нам здесь никакие армии не нужны!"

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Бывший торговый представитель РФ в Финляндии высказался против противостояния России и Запада и повторения Холодной войны.

Советник ректора Петрозаводского государственного университета Валерий Шлямин, который почти 15 лет занимал пост торгового представителя России в Финляндии, считает, что сотрудничество двух стран в период Холодной войны должно послужить примером того, как необходимо выстраивать взаимовыгодные отношения во время обострения противостояния между Западом и Востоком. Бывший торгпред оказался одним из первых читателей книги "Холодная война в Лапландии: очевидцы малоизвестных событий", презентация которой состоялась 30 ноября в ПетрГУ. Выступая на презентации, Шлямин напомнил собравшимся, что в период Холодной войны Финляндия и Советский Союз реализовали немало совместных экономических проектов, оказавших положительное влияние на развитие двух стран, а одним из самых успешных стало строительство Костомукшского горно-обогатительного комбината в Карелии.

"Это предприятие будет существовать еще не одно поколение, – заявил бывший торгпред РФ в Финляндии. – Это были особые отношения, но в них были две стороны. Мы могли покупать в Финляндии то, что не могли купить нигде – ни в США, ни в Канаде, ни в Европе. Например, знаменитые глубоководные аппараты "Мир-1" и "Мир-2" были построены по заказу Академии наук СССР в 1987 году в Финляндии, когда Канада и ФРГ отказались с нами сотрудничать, и сегодня эти два аппарата входят в группу уникальных. Каков же должен быть уровень страны, партнера Советского Союза, чтобы создавать такие аппараты! И таких примеров высокотехнологичного сотрудничества много, когда мы поставляли в Финляндию не только бревна, опилки и руду – мы поставляли электровозы, мы построили атомную станцию в Ловиисе, и мы приступаем к строительству еще одной атомной электростанции "Ханхикиви-1". Это феномен, который изучается во всем мире!".

Валерий Шлямин напомнил, что в период Холодной войны четверть внешнеторгового оборота Финляндии приходилась на Советский Союз, и финны называли этот период "золотым веком восточной торговли". Однако советник ректора ПетрГУ высказался против повторения Холодной войны.

"Пережив Холодную войну и пережив "золотой век восточной торговли", мы рассчитываем на то, что уроки этой Холодной войны будут извлечены всеми ее участниками – и на Западе, и на Востоке. Мы создаем сейчас пояс добрососедства, Финляндия была и остается нашим стратегически важным партнером. У нас 1370 километров общей границы, из которых 700 километров в Карелии. Нам здесь никакие армии, противостояния не нужны. Мы никогда не думаем об этом! Вы понимаете, что ни один из собравшихся в этой аудитории, ни один житель Карелии не размышляет об агрессии по отношению к Финляндии", – сказал бывший торговый представитель РФ в Финляндии на встрече в Петрозаводском университете.  

Однако, как заметил Шлямин, в Финляндии сейчас создается образ России как агрессора, а положительные публикации финской прессы о России за последние годы можно пересчитать по пальцам двух рук.

 

 

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Комментарии

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Неравнодушный
2018-11-30 14:59:35
Согласен, они и сами себе не нужны - бесполезные люди.
Гость
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