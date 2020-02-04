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Валерий Тольский: "Я долго не мог адаптироваться на пенсии"

Новости. Общество
16:02, 05 Февраля 2020
фото: © Николай Смирнов
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Известный карельский политик, журналист и общественный деятель Валерий Тольский рассказал, чем он занимается на пенсии.

Валерий Тольский – патриарх карельской политики, человек, который многие годы определял ее суть и движение. На какой бы должности он ни находился – будучи депутатом регионального парламента, вице-спикером Заксобрания или заместителем главы региона – Тольский всегда становился неформальным центром принятия решений. Говорят, что со времен Катанандова именно Тольский своими мудрыми и в общем-то ненавязчивыми рекомендациями уберегал руководителей региона от неверных шагов в политике. За это Валерия Тольского прозвали "серым кардиналом" и "бароном". Причем "дворянский титул" в политической среде он получил, благодаря интеллигентности, мягкости и тактичности.

В журналистике Валерия Тольского считают легендой – он стоял у истоков карельского телевидения, более 20 лет возглавлял региональный филиал ГТРК. В 1997 году он реанимировал Союз журналистов Карелии, которым руководил до начала нулевых. Именно этот период вспоминают как эпоху по-настоящему свободной журналистики, а Тольского – как символ независимого ТВ. 

Сегодня Валерий Тольский на пенсии, но продолжает оставаться в курсе событий и имеет собственное мнение обо всем, что происходит в карельской политике.

"Да, я немного скучаю. Особенно на первых порах было тяжело. Признаюсь честно, когда закончились полномочия моего друга, сенатора Владимира Федорова, и, соответственно, и мои полномочия, как его помощника, было тоскливо. Я к 9 утра собирался на работу, садился в машину и ездил по городу, потому что мне было некуда деться. Я долго не мог адаптироваться на пенсии. Все-таки чувство востребованности – это очень серьезная штука. Многие люди ломаются, когда чувствуют себя невостребованными", - поделился Тольский.

О чем еще рассказал Валерий Тольский, отметивший недавно 80-летие, читайте в нашей рубрике "Кофе со сливками".

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