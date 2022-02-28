Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

В прошлую пятницу мэра Мюнхена Дитер Райтер заявлял, что если российский музыкант «не обозначит свою позицию к понедельнику, то он не сможет оставаться главным дирижером» филармонии.

Как сообщает во вторник DPA, Райтер объявил о разрыве контракта Мюнхенского филармонического оркестра с Гергиевым.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и Л. Р. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.