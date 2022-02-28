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Валерия Гергиева уволили с поста главного дирижера Мюнхенского филармонического оркестра

Новости. Общество
13:37, 01 Марта 2022
фото: © AP Photo / Dmitry Lovetsky

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Мюнхенский филармонический оркестр уволил российского дирижера Валерия Гергиева, которого ранее просили занять четкую позицию относительно спецоперации РФ на Украине.

Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на агентство DPA.

В прошлую пятницу мэра Мюнхена Дитер Райтер заявлял, что если российский музыкант «не обозначит свою позицию к понедельнику, то он не сможет оставаться главным дирижером» филармонии.

Как сообщает во вторник DPA, Райтер объявил о разрыве контракта Мюнхенского филармонического оркестра с Гергиевым.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и Л. Р. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.

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