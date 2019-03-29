Валерия в прозрачном платье заявилась в Кремль

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Популярная исполнительница не стесняется обнажаться на публике.
В Государственном Кремлевском дворце Валерия появилась в прозрачном черном платье в горох от всемирно известного бренда. Снимком, сделанным во время мероприятия, певица поделилась с подписчиками своего аккаунта в Instagram. По признанию артистки, это уже вторая попытка опубликовать фото, пишет издание "Дни.ру".
"Совершенно не понимаю, куда оно могло исчезнуть. У вас такое случалось? Неужели ручонки мои шаловливые нажали кнопку "удалить"? Быть того не может", – развела руками Валерия.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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