Валерия вмешалась в конфликт между мужем и Шнуровым

Валерия поддержала Иосифа Пригожина, который недавно негативно высказался о Шнурове за употребление мата.

Пригожин предложил оштрафовать артиста не меньше, чем на 10 млн рублей, и устроить народное голосование об увеличении штрафа за употребление мата.

17 декабря в Instagram Валерия поделилась постом Саши Спилберг, которая написала, что в детстве с удовольствием слушала "Ленинград", пишет Cosmopolitan.

Певица заявила:

"Я не ханжа, но мне искренне не хочется, чтобы наши дети росли, впитывая такие "ценности", а семье порой сложно противостоять такому "культурному натиску". А что, если бы каждый начал с себя: запретил бы себе использовать эту мерзость в интернет-переписках… А потом, глядишь,и до следующего этапа можно дойти — вербального очищения. Можно пойти дальше: бросить самому себе вызов – устроить год матерного детокса".

Она поругала своего мужа за резкость в высказываниях, но полностью поддержала его идею.