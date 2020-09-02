Вам удалось отдохнуть этим летом в условиях коронавируса и закрытых границ? (ОПРОС)

Из-за эпидемии коронавируса в мае российское правительство закрыло границы.

С 27 марта Россия приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Также постепенно закрывались границы и внутри страны. Россияне оказались "запертыми" в своих регионах.

С наступлением сезона отпусков карантинные меры ослабили. Постепенно начали открываться границы. Было частично возобновлено железнодорожное и авиасообщение.

К примеру, звезды российского шоу-бизнеса предпочли заграничному отдыху поездки по России. Многие из них побывали в Карелии, где сейчас активно развивается туризм: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, Татьяна Навка, Юлия Меньшова,Иван Ургант и другие.

В связи с окончанием летнего сезона мы решили поинтересоваться у наших читателей: Вам удалось отдохнуть этим летом в условиях коронавируса и закрытых границ?

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