Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук отдыхает в Карелии (ФОТО) 7
Сегодня 10:47
Водитель внедорожника переехал пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО) 3
Сегодня 13:42
Местные власти в Карелии хотели оставить детей-сирот без жилья
02.09.2020 17:40
"Рассадник культуры" "Agriculture_club" открывается после карантина в Петрозаводске 7
02.09.2020 18:40
Глава Карелии снял ряд ограничений на посещение магазинов и траурных залов в период COVID-19 2
02.09.2020 16:44

Вам удалось отдохнуть этим летом в условиях коронавируса и закрытых границ? (ОПРОС)

Новости. Общество
14:45, 03 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

Из-за эпидемии коронавируса в мае российское правительство закрыло границы.

С 27 марта Россия приостановила регулярные и чартерные полеты за рубеж. Также постепенно закрывались границы и внутри страны. Россияне оказались "запертыми" в своих регионах.

С наступлением сезона отпусков карантинные меры ослабили. Постепенно начали открываться границы. Было частично возобновлено железнодорожное и авиасообщение.

К примеру, звезды российского шоу-бизнеса предпочли заграничному отдыху поездки по России. Многие из них побывали в Карелии, где сейчас активно развивается туризм: Регина Тодоренко, Тимур Родригез, Сергей Жуков, Татьяна Навка, Юлия Меньшова,Иван Ургант и другие.

В связи с окончанием летнего сезона мы решили поинтересоваться у наших читателей: Вам удалось отдохнуть этим летом в условиях коронавируса и закрытых границ?

Ответить на вопрос можно здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
VladPTZ
2020-09-03 15:19:09
Удалось отдохнуть дома на диване, как и другие годы после 2014 когда все подорожало в 2 раза.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"

Аналитика

02.09.2020 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 23
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 6
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 6
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»