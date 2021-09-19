Вандал извинился перед жителями Петрозаводска за художества на фасадах

В Петрозаводске 22-летний студент-заочник изрисовал 12 фасадов домов и учебных заведений, а после извинился перед всеми за свои художества, сообщили в МВД Карелии.

Полиция проводит проверку по фактам незаконного нанесения граффити на различные объекты, расположенные на территории карельской столицы. По версии правоохранителей, к вандализму причастен 22-летний петрозаводчанин.

Известно, что молодой человек окончил 9 классов. В настоящее время он заочно получает среднее профессиональное образование. А свободное от учёбы время горожанин посвящал порче фасадов сооружений, жилых домов и учебных учреждений Петрозаводска. Он искал и заказывал в интернете трафареты, распечатывал и с помощью баллончика с краской наносил на стены. Таким образом житель города оставил «свой след», как минимум, в 12 местах города, не отведённых для этих целей.

В настоящее время подозреваемый даёт признательные показания. Кроме того, он раскаялся в содеянном, принес извинения жителям Петрозаводска и изъявил желание возместить причинённый материальный ущерб. Разбирательство по всем фактам незаконной деятельности продолжается.