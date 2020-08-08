Вандалы испортили могилы на кладбище в Петрозаводске (ФОТО)

На Зарецком кладбище в Петрозаводске неизвестные выломали оградку и крест на могилах.

В паблике "Субботник на Зарецком кладбище" Петрозаводчанин Дионисий Ячменев публиковал фото, на которых запечатлел, как вандалы испортили могилы.

"Печальные новости, сегодня обнаружил, что подонки украли часть оградки с могилы Решетниковой, часть креста с могилы Калитовича и пытались выломать ограду за крестильным домом", - сообщил автор фото в комментарии.

Ранее сообщалось, что вандалы изуродовали надписями только что покрашенный дом в центре Петрозаводска.