Вандалы на юге Карелии посягнули на символ праздника

Вандалы в Пудожском районе Карелии посягнули на символ всеми любимого новогоднего праздника.

Об отвратительной выходке варваров накануне волшебного и всеми любимого праздника сообщили в паблике «Пудожский Уездъ».

«Вот такое „праздничное настроение“ устроили вандалы для жителей поселка Шальский Пудожского района», — рассказали в сети.

На фото видно, что установленная в поселке елка разобрана злоумышленниками до основания. Выдернутые ветки искусственной новогодней красавцы валяются рядом. Вандалы сорвали с елки все — и звезду на верхушке, и гирлянды.