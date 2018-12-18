Вандалы начали громить новые остановки в Петрозаводске

На проспекте Ленина вандалы повредили новый остановочный павильон, сообщили в администрации Петрозаводска.

В несколько десятков тысяч рублей оценивается ущерб, причиненный муниципальной казне злоумышленниками, разбившими стеклянное ограждение нового остановочного сооружения на проспекте Ленина.

"По факту повреждения павильона ожидания возле гостиницы "Северная" наши специалисты готовят обращение в полицию, - отметил начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев.

Напомним, с начала ноября на петрозаводских остановках общественного транспорта смонтированы двадцать новых сооружений для защиты от непогоды, два из них установлены на средства, сэкономленные при проведении аукциона.

Администрация города обращается к петрозаводчанам с просьбой о бережном отношении к муниципальному имуществу.