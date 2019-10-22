Подписаться
Новости. Общество
14:45, 22 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Вандалы разгромили благоустроенный жильцами двор в центре Петрозаводска (ФОТО)

Загрузка...

Жители дома №11 по улице Энгельса остались без клумб и цветников после визита ночных гостей.

Двор на улице Энгельса, благоустроенный по программе "Комфортная городская среда" два года назад, пострадал в минувшие выходные от вандалов. В ночь с 19 на 20 октября неизвестные молодые люди разгромили четыре клумбы, вырвав цветы и вывернув используемые для декора покрышки и камни. Они разбросали растения, кашпо, покрышки по проезжей части и на территории самого двора.

"Было красиво, петрозаводчане и гости города фотографировались на фоне клумб, за которыми мы ухаживаем с 2014 года. Администрация города разрешает нам сажать цветы на своей территории. Это междворовой проезд и газоны. Представители администрации не раз здесь участвовали в субботниках вместе с нами. Мы украшали центр города. А тут пришли четверо молодых людей и пытались все уничтожить", - рассказала "Столице на Онего" жительница дома №11, старшая по подъезду №4 Тамара Ольхина.

То, что хулиганов было четверо, жильцы определили, посмотрев запись с видео камер. Молодые люди пришли во двор с Закаменского переулка, распивали спиртные напитки у четвертого подъезда, где они разбили стоявшие на подоконниках горшки с цветами.

"Все содержимое цветочных горшков я обнаружила утром в воскресенье у себя под дверью. Кто и зачем это сделал, не знаю. Видимо, кому-то не нравится, что мы активно занимаемся благоустройством своего двора. Два года назад с помощью программы "Комфортная городская среда" заасфальтировали территорию, обустроили парковку, установили шлагбаумы. Теперь у нас во дворе чужим не припарковаться. А клумбы я привожу в порядок на свои собственные средства. Обидно, столько трудов в цветник вложено… Сейчас будем разбираться, кому понадобилось все уничтожить. В полицию уже звонила, сегодня иду к участковому", - поделилась Тамара Владимировна.

В администрации Петрозаводска отмечают, что с фактами вандализма в городе встречаются постоянно. Так, разбили светильники и сломали ограждение в парке Петровский родник, который торжественно открыли в прошлом году. Территория в районе пересечения улиц Петрова и Кемской была благоустроена по программе поддержки местных инициатив за счет средств республиканского и городского бюджетов, средств спонсоров и горожан.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2019-10-22 15:49:35
Первые выходные после стипендии. Первая пьянка вдали от мамки. Очень страшно, что покажешься трусом...
кир
2019-10-22 15:40:28
Спустя сутки обнаружили и нашли всех четверых, назначив им наказание в виде работы по благоустройству города в 280 часов. Когда у полудиких такое будет? Никогда.
Неравнодушный
2019-10-22 15:34:07
Наши люди, не с Луны. Создали привычную для себя обстановку.
новый
2019-10-22 15:25:26
Проблемы зашлагбаумников не интересуют.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.10.2019, 15:23
Жители Вологодской области разбились на трассе в Карелии
17.10.2019, 06:40
Иномарка задавила женщину на повороте в Петрозаводске (ВИДЕО)
18.10.2019, 10:43
"Я убью твою дочь"
19.10.2019, 11:22
Пропавшую в лесу петрозаводчанку нашли мертвой
22.10.2019, 12:30
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
16.10.2019, 17:43
Появилось видео с места гибели пенсионерки в ДТП под Петрозаводском

Аналитика

Сегодня 13:43
Обществоведение
Почему ипотека лучше, чем аренда 1
Почему одни люди, не имеющие собственного жилья, годами снимают чужие квартиры, а другие смело идут за ипотечным кредитом и обзаводятся собственным жильем?
Надежность и бесперебойность газоснабжения – основной критерий выбора
Сегодня 13:15
Ирина Мирошник: "Благоустройство Петрозаводска в руках горожан" 3
18.10.2019 11:53
"Дело Ипатова" как свидетельство системного кризиса в полиции Петрозаводска 8
16.10.2019 17:00
Соломку подстелили
15.10.2019 12:36
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:30
Без политики
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
"Спина горит огнём", "кол в спине", "в шею вступило", "руку отняло", "не разогнуться" — эти "пытки" знакомы почти каждому человеку, боль в спине не щадит никого.
Пять образов в стиле casual подчеркнут вашу уникальность
Сегодня 11:57
"Я убью твою дочь" 5
18.10.2019 10:43
"Ты теперь все так видишь, немного насквозь и с любовью" 5
18.10.2019 09:48
архив чтиво

Медиа

"СОБЫТИЕ ДНЯ" на ТНТ-ОНЕГО
16.10.2019 20:22
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»