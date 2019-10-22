Вандалы разгромили благоустроенный жильцами двор в центре Петрозаводска (ФОТО)

Жители дома №11 по улице Энгельса остались без клумб и цветников после визита ночных гостей.

Двор на улице Энгельса, благоустроенный по программе "Комфортная городская среда" два года назад, пострадал в минувшие выходные от вандалов. В ночь с 19 на 20 октября неизвестные молодые люди разгромили четыре клумбы, вырвав цветы и вывернув используемые для декора покрышки и камни. Они разбросали растения, кашпо, покрышки по проезжей части и на территории самого двора.

"Было красиво, петрозаводчане и гости города фотографировались на фоне клумб, за которыми мы ухаживаем с 2014 года. Администрация города разрешает нам сажать цветы на своей территории. Это междворовой проезд и газоны. Представители администрации не раз здесь участвовали в субботниках вместе с нами. Мы украшали центр города. А тут пришли четверо молодых людей и пытались все уничтожить", - рассказала "Столице на Онего" жительница дома №11, старшая по подъезду №4 Тамара Ольхина.

То, что хулиганов было четверо, жильцы определили, посмотрев запись с видео камер. Молодые люди пришли во двор с Закаменского переулка, распивали спиртные напитки у четвертого подъезда, где они разбили стоявшие на подоконниках горшки с цветами.

"Все содержимое цветочных горшков я обнаружила утром в воскресенье у себя под дверью. Кто и зачем это сделал, не знаю. Видимо, кому-то не нравится, что мы активно занимаемся благоустройством своего двора. Два года назад с помощью программы "Комфортная городская среда" заасфальтировали территорию, обустроили парковку, установили шлагбаумы. Теперь у нас во дворе чужим не припарковаться. А клумбы я привожу в порядок на свои собственные средства. Обидно, столько трудов в цветник вложено… Сейчас будем разбираться, кому понадобилось все уничтожить. В полицию уже звонила, сегодня иду к участковому", - поделилась Тамара Владимировна.

В администрации Петрозаводска отмечают, что с фактами вандализма в городе встречаются постоянно. Так, разбили светильники и сломали ограждение в парке Петровский родник, который торжественно открыли в прошлом году. Территория в районе пересечения улиц Петрова и Кемской была благоустроена по программе поддержки местных инициатив за счет средств республиканского и городского бюджетов, средств спонсоров и горожан.