Вандалы сломали памятник «Птица счастья» в Петрозаводске

Четырех мужчин, испортивших памятник «Птица счастья», ищут с прошлого года.

На планерном совещании в администрации Петрозаводска заместитель начальника городской полиции по охране общественного порядка Владимир Одинцов сегодня, 12 июля, обратился к руководству Петрозаводска с просьбой установить видеонаблюдение сразу на нескольких объектах. Первой в списке стражей порядка стояла площадь Жукова, где располагается памятник «Птица счастья».

«Там был зафиксирован факт вандализма в прошлом году. Четверо мужчин залезли на шар, отломали кое-какие детали. Возбуждено уголовное дело. Видеонаблюдение, которое там присутствует, находится на достаточном удалении», — сообщил Владимир Одинцов.

Так же, по мнению заместителя начальника городской полиции, видеонаблюдение необходимо установить у стелы воинской славы, чтобы четко реагировать на правонарушения.

«На Карла Маркса строится памятник инженеру Гаскойну. Так же хотелось бы, чтобы при приеме данного объекта учитывалось четкое видеонаблюдение», — отметил Владимир Одинцов.

По словам заместителя начальника городской полиции по охране общественного порядка, в Петрозаводске растет число случаев вандализма. Нарушители, включая несовершеннолетних, крушат малые архитектурные формы, остановочные комплексы, детское игровое и спортивное оборудование на площадках.

Так, в 2021 году в Петрозаводске возбуждено уже 15 уголовных дел по фактам вандализма. Пострадали дома №№ 6 и 21 на проспекте Ленина, 50 на улице Гоголя, 49 на Антикайнена, 26, а на Калинина, 49 на Чапаева и др. Вандалы нанесли на стены зданий свастику. По двум уголовным делам личности установлены. Нарушителями оказались совершеннолетние граждане. По 13 уголовным делам еще проводятся расследования.

«По повреждению имущества составлено шесть материалов, три из них в отношении несовершеннолетних, которые наносили на домах различные рисунки. Один уже привлечен к административной ответственности. Пять материалов находятся в производстве. Всего по умышленному уничтожению имущества возбуждено 99 дел, 30-ть уже направлено в суд», — сообщил Владимир Одинцов.

Ранее сообщалось, отломанный вандалами штык не вернули на барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске – место слома просто закрасили.