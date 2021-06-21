Отломанный вандалами штык не вернули на барельеф у стелы воинской славы в Петрозаводске – место слома просто закрасили (ФОТО)

Штык, отломанный вандалами на барельефе у стелы «Город воинской славы» 8 ноября 2020 года, не восстановили, а место слома замаскировали краской.

В ночь на 22 июня у стелы «Город воинской славы» прошла патриотическая акция «Лучи Победы». Десять петрозаводчан пришли посмотреть, как свет прожекторов взметнулся в небо сквозь дым.

Фотограф «Столицы на Онего» запечатлел акцию, а также в объектив камеры нашего фотокорреспондента попал фрагмент барельефа, где ранее вандалы отломали штык у оружия бойца.

«Штык не вернули. И, похоже, возвращать не будут — место слома обработали и покрасили так, словно винтовка была без штыка», — написал фотокорреспондент «Столицы на Онего».

Напомним, что штык отломали 8 ноября 2020 года. Отломанный фрагмент с барельефа был изъят и отдан в полицию для расследования произошедшего. Администрация написала заявление в правоохранительные органы.

«Как только отломанную часть вернут, а это будет, скорее всего, не раньше чем через месяц, то подрядчик проведет ремонтно-восстановительные работы», — заверили чиновники мэрии 12 ноября 2020 года и забыли про все.

Пришел 2021 год, в редакцию 17 мая обратился читатель и сообщил, что штык неизвестные отломали еще в прошлом году, а сегодня уже 2021 год, прошел даже День Победы, а вандалы не найдены, барельеф не отремонтирован.

Журналисты «Столицы на Онего» обратились в администрацию за комментарием и получили ответ, что все будет восстановлено. Точной даты проведения ремонтно-восстановительных работ не называлось.

Сегодня фотограф запечатлел уже замазанное краской место слома штыка — и никакого намека на ремонт.