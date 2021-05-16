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Более полугода в Петрозаводске не могут восстановить испорченный вандалами барельеф у стелы воинской славы

Новости. От читателей
07:00, 17 Мая 2021
фото: © Валерий Поташов/Столица на Онего
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Штык, отломанный вандалами на барельефе у стелы "Город воинской славы" 8 ноября 2020 года, не восстановили даже к Дню Победы.

В редакцию «Столицы на Онего» читатель прислал фото барельефа у стелы воинской славы, где солдат стоит с оружием без штыка.

«Штык неизвестные отломали еще в прошлом году, а сегодня уже 2021 год, прошел даже День Победы, а вандалы не найдены, барельеф не отремонтирован, - возмутился автор фото в комментарии. – Видимо, никто никого не контролирует».


фото читателя Столицы на Онего

Ранее "Столице на Онего" в администрации Петрозаводска сообщили, что после акта вандализма 8 ноября, когда неизвестные повредили барельеф у стелы "Город воинской славы", в полицию было написано заявление о случившемся.
Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

"Отломанная часть барельефа также находится в полиции, - сообщили в мэрии. – Как только ее вернут, а это будет, скорее всего, не раньше чем через месяц, то подрядчик проведет ремонтно-восстановительные работы".

Сегодня уже 17 мая 2021 года, а ремонтно-восстановительные работы так и не прошли.

Ранее сообщалось, что неизвестные люди отломали фрагмент памятника. Это обнаружил горожанин.

Напомним, торжественное открытие стелы воинской славы состоялось в Петрозаводске 30 сентября. 

"Конечно, это знаменательно. И это теперь на века. Навсегда", - заявлял на открытии объекта глава региона Артур Парфенчиков.

Затем на барельефах были обнаружены ошибки. Выяснилось, что в надписях отсуствуют необходимые знаки препинания. 

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