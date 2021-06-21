«Лучи Победы» прорвались сквозь дым в небо Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Патриотическая акция «Лучи Победы» прошла у стелы воинской славы в столице Карелии.

Петрозаводск вошел в число 58 городов России, где в ночь с 21 на 22 июня прошла общероссийская акция «Лучи Победы». Идея ее проведения принадлежит городу-герою Севастополю, сообщается на сайте правительства.

В годы Великой Отечественной войны лучи в ночном небе предупреждали об опасности вражеского налета. Позднее они превратились в знак памяти о павших героях, в символ продолжающейся жизни.

В Петрозаводске у стелы «Город воинской славы» пустили дым, а затем прожекторами осветили небо. Акция длилась около 10 минут. Посмотреть на «Лучи Победы» собрались всего 10 петрозаводчан.

Акция проводилась и на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

«Лучи Победы» станут традиционным событием наряду с «Бессмертным полком», «Георгиевской ленточкой» и «Вахтой памяти».

Фоторепортаж смотрите здесь.