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«Лучи Победы» прорвались сквозь дым в небо Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Новости. Общество
10:12, 22 Июня 2021
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"

Патриотическая акция «Лучи Победы» прошла у стелы воинской славы в столице Карелии.

Петрозаводск вошел в число 58 городов России, где в ночь с 21 на 22 июня прошла общероссийская акция «Лучи Победы». Идея ее проведения принадлежит городу-герою Севастополю, сообщается на сайте правительства.

В годы Великой Отечественной войны лучи в ночном небе предупреждали об опасности вражеского налета. Позднее они превратились в знак памяти о павших героях, в символ продолжающейся жизни.

В Петрозаводске у стелы «Город воинской славы» пустили дым, а затем прожекторами осветили небо. Акция длилась около 10 минут. Посмотреть на «Лучи Победы» собрались всего 10 петрозаводчан.

Акция проводилась и на территории Онежского судостроительно-судоремонтного завода.

«Лучи Победы» станут традиционным событием наряду с «Бессмертным полком», «Георгиевской ленточкой» и «Вахтой памяти».

Фоторепортаж смотрите здесь.

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Комментарии

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Zim
2021-06-22 10:17:35
Лучи победы, окна победы, зайки победы, тортики победы, что ещё?
Гость
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