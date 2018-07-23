Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Спорт
22:00, 23 Июля 2018

Василий Уткин раскрыл детали ухода с Первого канала и разговора с Эрнстом

По теме

Новые вызовы для дортмундской "Боруссии"
20.07.18 09:30
ВИДЕО: "Едем 200 км/ч, обстановка нормальная"
20.07.18 07:15
"Прям ах": Елена Беркова назвала самых сексуальных футболистов ЧМ-2018
16.07.18 20:20
Все новости
Загрузка...

Телекомментатор Василий Уткин в интервью Sports.ru раскрыл подробности разрыва отношений с Первым каналом.

По его словам, руководство телеканала не имеет прямого отношения к его отстранению от комментирования матчей чемпионата мира по футболу.

О том, что в его услугах больше не нуждаются, Уткину сообщили после матча Испания — Португалия 15 июня, который он комментировал со стадиона в Сочи. Ему предстояло работать на играх в Ростове-на-Дону и Волгограде, где он должен был прокомментировать матч с Леонидом Слуцким (объявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом на следующий день после Уткина, уехав на сборы со своей новой командой — прим. Lenta). "Мы с ним даже созвонились и все обсудили. А потом оказалось, что это невозможно", — уточнил ведущий.

Он узнал о приостановлении сотрудничества на пути в Ростов-на-Дону, но все равно присутствовал на матчах, ожидая, что решение может измениться. По возвращении в Москву Уткин встретился с генеральным директором Первого канала Константином Эрнстом и генпродюсером телеканала Александром Файфманом. По словам комментатора, он использовал редкую возможность сказать Эрнсту, что он о нем думает.

"В этот момент стало очевидно, что мне он ничего плохого сделать уже не может. И мне нечего его бояться, не о чем просить, потому что только что наше сотрудничество закончилось. И я сказал, что всегда хотел поработать с ним. Мне очень приятно, что эта встреча состоялась. Я сожалею, что так прервалось, но Первый канал здесь совершенно ни при чем. У меня не может быть никакой обиды на него. Вообще", — подчеркнул Уткин.

Он усомнился в том, что на приостановку сотрудничества повлиял кто-то из администрации президента, увидев в его соцсетях высказывания о политике Алексее Навальном или вспомнив о том, что в 2011 году ведущий участвовал в оппозиционных протестах на Болотной площади.

"Я готов допустить, что кто-то на Старой площади (где располагается администрация президента России — прим. Lenta) не знал, а потом узнал. Но думаю, дело не в этом", — заключил комментатор.

Он не стал раскрывать лиц, причастных к его отстранению, отметив, что на команду Эрнста постоянно оказывается давление. "Мне кажется, я правильно себе представляю, что команда Первого делает ряд вещей, прилагая большие усилия вопреки разным силам. Находя компромиссы. Это немало. Мне бы на это не хватило сил", — пояснил он.

Уткин объявил о прекращении сотрудничества с Первым каналом 19 июня. На следующий день пул комментаторов покинул бывший тренер сборной России Леонид Слуцкий, который 17 июня во время матча Германия — Мексика в прямом эфире пошутил об оппозиционере Алексее Навальном. Слуцкий заверил, что его уход не связан с политикой, а продиктован началом предсезонной подготовки у голландского клуба "Витесс", который он тренирует.

По теме

Новые вызовы для дортмундской "Боруссии"
20.07.18 09:30
ВИДЕО: "Едем 200 км/ч, обстановка нормальная"
20.07.18 07:15
"Прям ах": Елена Беркова назвала самых сексуальных футболистов ЧМ-2018
16.07.18 20:20
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.07.2018, 19:40
Дмитрий Шепелев не ожидал в цирке Запашных увидеть тигрицу, названную в честь Жанны Фриске
17.07.2018, 07:05
ФОТО и ВИДЕО: Туристы в Карелии запечатлели, как плывут по озеру рысь, змея и тюлень
16.07.2018, 11:22
В Петрозаводске в карьере утонул молодой мужчина
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
22.07.2018, 16:40
Дмитрий Медведев постит в соцсети фото из Карелии
19.07.2018, 19:10
Кобзон по именам назвал больных раком звезд

Аналитика

Сегодня 12:49
Капитал
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
Самое маленькое арабское государство заинтересовалось карельской водой.
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
Сегодня 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
Сегодня 10:20
Петросовет – за школу и садики 1
18.07.2018 15:32
"Население России никогда не жило хорошо" 6
18.07.2018 13:19
Вся аналитика

Чтиво

19.07.2018 14:17
Без политики
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
Почему в Центре платных медицинских услуг Республиканской больницы такие очереди и собирается ли руководство учреждения что-то с этим делать.
"Полюбил за звезданутость" 9
13.07.2018 13:29
Энергетики призывают к безопасности
13.07.2018 10:58
Александр Ершов. Свой среди других 2
03.07.2018 11:19
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео

Опрос

Нужны ли России такие дорогостоящие мероприятия, как Чемпионат мира по футболу и Олимпиада?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»