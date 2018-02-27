Василий Уткин выступит в качестве партнера "Альпари"

Приятной новостью своих нынешних и будущих клиентов в преддверии Чемпионата мира по футболу порадовали представители бренда "Альпари".

После подписания партнерского соглашения компания будет сотрудничать с легендарным комментатором и журналистом Василием Уткиным. Подписанный договор будет действовать до конца года, образ и голос комментатора компания намерена использовать в рекламе.

Учитывая предыдущие достижения бренда, подписание соглашения можно рассматривать как очередной шаг компании на пути популяризации работы на современных финансовых рынках с лицензированным брокером "Альпари Форекс". Кроме того, в рамках проекта компания планирует оказать поддержку Чемпионату мира по футболу, который многие россияне называют главным спортивным событием страны в 2018 году.

В компании выбор кандидатуры Василия Уткина для последующего проведения рекламной кампании объясняют тем обстоятельством, что журналист является одним из авторитетных экспертов по футболу и узнаваемой личностью. Комментируя подписание соглашения с Уткиным, Председатель Наблюдательного совета Альпари Борис Шилов обратил внимание на то, что на протяжении всей своей деятельности компания участвует в различных спонсорских проектах спортивной направленности, каждый из которых можно назвать амбициозным, резонансным и результативным.

По мнению Шилова, новый проект бренда также станет заметным вкладом компании в популяризацию спорта в целом и отдельно футбола. Руководитель компании напомнил, что комментатор Уткин делает футбольные матчи и этот вид спорта ближе и понятнее для зрителей. На самом деле оригинальное чувство юмора журналиста, его высокий уровень эрудиции и интеллект делают репортажи комментатора интересными для миллионов зрителей и интернет-пользователей, среди которых много трейдеров.

Василий Уткин в свою очередь напомнил, что на протяжении многих лет бренд Альпари оказывает спорту в России и за рубежом разностороннюю поддержку, за что он лично благодарен компании. Также легендарный российский журналист отметил, что деятельность компании способствует продвижению в массы здоровых ценностей.

Естественным состоянием спортсмена, трейдера и любого человека Уткин назвал стремление к успеху. Он подчеркнул, что желание добиться успеха наполняет жизнь людей смыслом, заставляет их двигаться дальше и постоянно развиваться. Говоря о подписании соглашения с известным брендом, комментатор рассказал, что ему очень приятно стать партнером Альпари и в дальнейшем бок о бок с компанией идти к новым победам – спортивным и профессиональным.