Василия Попова, живущего в Финляндии, захотели увидеть в парламенте Карелии

Комитет по экономической политике парламента Карелии сегодня проголосовал против включения в план приватизации Олонецкого молкомбината – депутаты предположили, что собственник захочет его перепродать.

С инициативой о включении здания комбината в план приватизации выступила депутат Эмилия Слабунова. По ее словам, действующий договор аренды здания не дает владельцу предприятия уверенности в завтрашнем дне, чтобы инвестировать в развитие комбината он хочет получить здание в собственность.

Противники приватизации захотели увидеть на заседании бизнесмена Василия Попова, которого считают собственником комбината. Он проживает в Финляндии, где получил политическое убежище. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".