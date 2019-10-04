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Новости. Экономика
11:41, 04 Октября 2019
фото: личное фото из соц. сети

Василия Попова, живущего в Финляндии, захотели увидеть в парламенте Карелии

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Комитет по экономической политике парламента Карелии сегодня проголосовал против включения в план приватизации Олонецкого молкомбината – депутаты предположили, что собственник захочет его перепродать.

С инициативой о включении здания комбината в план приватизации выступила депутат Эмилия Слабунова. По ее словам, действующий договор аренды здания не дает владельцу предприятия уверенности в завтрашнем дне, чтобы инвестировать в развитие комбината он хочет получить здание в собственность.

Противники приватизации захотели увидеть на заседании бизнесмена Василия Попова, которого считают собственником комбината. Он проживает в Финляндии, где получил политическое убежище.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-10-04 12:13:24
Вася Попов недавно заявил, что больше не будет спонсировать яблочников. Тогда зачем эти слабуновы с галями так упорно впрягаются за эту приватизацию. Либерастам верить нельзя. Пусть натощак либерастят.
zanoza
2019-10-04 12:11:33
Уже едет, ждите :)
кир
2019-10-04 12:09:16
В советское время пединститут не пользовался популярностью у абитуриентов. Однако оттуда вышли флагманы Белуга и Попов. Неисповедимы твои пути, господь.
Гость
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