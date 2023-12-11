Важных и чересчур голодных персон в отделе выпечки показал житель Петрозаводска

В сетевом магазине Петрозаводска VIP-покупатели ели выпечку прямо на полке.

Читатель «Столицы на Онего» снял на видео особенных персон в отделе выпечки одного из сетевых магазинов в самом центре карельской столицы. Читатель прислал видеозапись в редакцию интернет-издания.

«VIP-покупатели», — прокомментировал автор ролика.

Главными героями видео стали голуби. Один из пернатых посетителей крупного торгового заведения Петрозаводска, судя по записи, был чрезвычайно голодный. Он прямо-таки накинулся на выпечку и жадно ее клевал. При этом он совершенно не боялся «оператора» и вообще не обращал внимания на происходящее вокруг, терзая клювом плюшку.

Второй голубь важно и спешно проследовал в сторону полок с выпечкой, видимо, намереваясь заняться тем же, чем и его пернатый собрат.