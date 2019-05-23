Вдоль набережной в Петрозаводске вырубят 220 деревьев

В Петрозаводске ведется благоустройство общественных территорий, сообщили в администрации города.

Начаты работы по облагораживанию нескольких зеленых зон города.

Работы ведутся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды". Сейчас компания-подрядчик готовится к удалению аварийных деревьев на территории парка Победы.

"Близится к завершению снос старой растительности в парке Беличий остров. В ближайшее время предстоит удаление 220 аварийных деревьев в парке Победы, еще более 30 - в парке Железнодорожников", - отметила главный специалист управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.



фото вырубок администрация Петрозаводска

Напомним, в этом году в связи с увеличением финансирования из федерального бюджета в столице Карелии будет выполнено благоустройство не трех, как это планировалось ранее, а шести общественных территорий.

В числе мест, благоустройство которых было предусмотрено, аллея Отцов на Ключевой, парк Беличий остров и Березовая аллея. В дополнительный список территорий для обустройства вошли: лестничный спуск к набережной Онежского озера от улицы Германа Титова, территория бывшего рынка вблизи улицы Питкярантской (реконструкция которой будет выполнена, в том числе и на средства программы поддержки местных инициатив) и парк Железнодорожников.