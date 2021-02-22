Вечеринка с участием телезвезд привела к групповому изнасилованию в Испании

Нелегальная вечеринка с участием телезвезд из реалити-шоу La isla de las tentaciones (Остров искушений) привела к заявлению о групповом изнасиловании, полиция ведет расследование.

Об сообщает издание lenta.ru со ссылкой на 20minutos.

Вечеринка, о которой стало известно правоохранителям, прошла неделей ранее в муниципалитете Кольменарехо провинции Мадрид. Сообщается, что в арендованном доме собралось около 50 человек, включая участников телешоу. Гости не соблюдали предписанные меры предосторожности: все были без масок. Арендодатель вызвал полицию, и мероприятие разогнали.

По рассказам полицейских, перед их приездом в доме состоялась оргия. После нее к полицейским обратилась девушка, заявившая о групповом изнасиловании. По ее словам, ей предложили напиток, после которого она пришла в полубессознательное состояние, а затем насильно склонили к сексуальной связи с несколькими мужчинами.