Вечером в Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

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Автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на трезвость вечером 28 мая, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.
Вечером 28 мая автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, позвоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44
За 4 месяца 2019 года в Петрозаводске зарегистрировано 3 дорожно - транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей, в которых 8 человек получили травмы.
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