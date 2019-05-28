Вечером в Петрозаводске будут ловить пьяных водителей

Автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на трезвость вечером 28 мая, сообщили в ГИБДД Петрозаводска.

Вечером 28 мая автоинспекторы проведут рейд по массовой проверке водителей на предмет управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Если вы видите, что автомобилем управляет нетрезвый водитель, позвоните в дежурную группу ГИБДД по телефонам: 715-900, 78-44-44

За 4 месяца 2019 года в Петрозаводске зарегистрировано 3 дорожно - транспортных происшествия по вине нетрезвых водителей, в которых 8 человек получили травмы.