Вечером в Петрозаводске сгорел гараж

Пожар произошел на улице Мерецкова 8 июня, сообщили в МЧС Карелии.

В 19.48 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в частном гараже на ул. Мерецкова у д. 30. В 20.32 пожар ликвидирован.

Гараж сгорел.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.