Вечером в Петрозаводске сгорел гараж

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Пожар произошел на улице Мерецкова 8 июня, сообщили в МЧС Карелии.
В 19.48 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в частном гараже на ул. Мерецкова у д. 30. В 20.32 пожар ликвидирован.
Гараж сгорел.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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