Ведется запись в пришкольные лагеря Петрозаводска

На базе образовательных учреждений города отдохнут более 600 детей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В период осенних каникул планируется организация 16 смен лагерей для более 600 детей:

- лагеря дневного пребывания на базе средней школы №5, №7, №9, №35, №36, академического лицея, финно-угорской школы им. Элиаса Леннрота.

- специализированные (профильные) лагеря на базе ДЮЦ, Петровского дворец, а также спортивных школ №1, №3, №5, №6.

Лагеря без взимания родительской платы организованы в следующих учреждениях: школа №7, финно-угорская школа им. Элиаса Леннрота, школа №6 и ДЮЦ.

Запись ведется в учреждениях, организующих лагеря.

С информацией о стоимости и контактными данными учреждений, организующих лагеря, можно ознакомиться в Реестре организаций отдыха детей на территории города.