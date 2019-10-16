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Новости. Общество
12:52, 16 Октября 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Ведется запись в пришкольные лагеря Петрозаводска

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На базе образовательных учреждений города отдохнут более 600 детей, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В период осенних каникул планируется организация 16 смен лагерей для более 600 детей:

- лагеря дневного пребывания на базе средней школы №5, №7, №9, №35, №36, академического лицея, финно-угорской школы им. Элиаса Леннрота.

- специализированные (профильные) лагеря на базе ДЮЦ, Петровского дворец, а также спортивных школ  №1, №3, №5, №6.

Лагеря без взимания родительской платы организованы в следующих учреждениях: школа №7, финно-угорская школа им. Элиаса Леннрота, школа №6 и ДЮЦ.

Запись ведется в учреждениях, организующих лагеря.

С информацией о стоимости и контактными данными учреждений, организующих лагеря, можно ознакомиться в Реестре организаций отдыха детей на территории города.

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Комментарии

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кир
2019-10-16 14:00:08
Не прыгать же с гаражей.
новый
2019-10-16 13:24:48
Одобряю, ибо нефиг бесцельно болтаться по городу без присмотра.
Изя
2019-10-16 13:04:33
Всё правильно , если обычных лагерей для отдых не осталась . Забьём мозги детям школой , на каникулах .
Гость
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