Ведьмины круги образовались на границе Карелии

В Нижне-Свирском заповеднике запечатлели удивительные круги, образованные живыми организмами.

Удивительные круги на земле, запечатленные фотографом, были опубликованы в официальной группе Нижне-Сверского государственного заповедника, расположенного в Лодейнопольском районе Ленинградской области, на границе с Карелией.

В объектив попали так называемые ведьмины круги — окружности, образованные грибами.

«Довольно привычно взгляду, когда диаметр круга не превышает 20-30 м. Однако, при благоприятных условиях, такие окружности могут достигать более 100 метров», — написали в паблике.