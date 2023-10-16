Ведьмины круги образовались на границе Карелии

В Нижне-Свирском заповеднике запечатлели удивительные круги, образованные живыми организмами.
Удивительные круги на земле, запечатленные фотографом, были опубликованы в официальной группе Нижне-Сверского государственного заповедника, расположенного в Лодейнопольском районе Ленинградской области, на границе с Карелией.
В объектив попали так называемые ведьмины круги — окружности, образованные грибами.
«Довольно привычно взгляду, когда диаметр круга не превышает 20-30 м. Однако, при благоприятных условиях, такие окружности могут достигать более 100 метров», — написали в паблике.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание