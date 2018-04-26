Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:20, 26 Апреля 2018

Ведущая программы "Давай поженимся" сделает интимную пластику перед свадьбой

По теме

Ким Кардашьян снялась голой, показав тело, которым она теперь будет торговать
26.04.18 21:30
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыков
26.04.18 21:05
Правительство предложило повысить до 5 тысяч рублей госпошлину за загранпаспорт
26.04.18 20:40
Все новости
Загрузка...

Главная сваха страны — ведущая телешоу "Давай поженимся" Роза Сябитова — в третий раз собирается под венец и на первую брачную ночь хочет сделать мужу оригинальный подарок.

"Я собралась замуж. Он, как и я, татарин, но живет на Кипре, занимается недвижимостью. Состоятельный, независимый. Хочу сделать интимную пластику, чтобы порадовать его в первую брачную ночь", — сообщила Сябитова.

По словам свахи, избранника-мусульманина не смущает, что она то и дело позирует в откровенных купальниках. "А почему это должно ему не нравиться? — удивилась Роза. — Я столько денег вложила в своё тело, столько мучений перенесла на пути к совершенству, что он гордиться мною должен. Кстати, у нас жёсткие условия. Я сразу сказала, что никакого его общения с прессой не потерплю. Не надо на мне пиариться и зарабатывать деньги. Я не это ищу".

К тому, что мать снова пойдёт под венец, дети отнеслись спокойно. "А какое им вообще дело, с кем мама встретит старость? — пояснила Сябитова. — Это моя жизнь, а они пусть свою устраивают. Радоваться должны, что у мамы есть поклонники!"

Роза Сябитова ранее уже дважды была замужем. От первого брака у Розы двое детей: Денис и Ксения, передает "Лайф".

По теме

Ким Кардашьян снялась голой, показав тело, которым она теперь будет торговать
26.04.18 21:30
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору мяса для шашлыков
26.04.18 21:05
Правительство предложило повысить до 5 тысяч рублей госпошлину за загранпаспорт
26.04.18 20:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2018, 09:18
ФОТО и ВИДЕО: Люди выпрыгивают из окон горящего дома в Петрозаводске, заявляют очевидцы
22.04.2018, 13:55
ФОТО: Водителей в Карелии предупреждают о смертельно опасной дороге
20.04.2018, 09:33
Главврач инфекционной больницы в Петрозаводске уволился после скандальных фото
24.04.2018, 13:53
Девлет Алиханов выиграл процесс в Европейском суде по правам человека
23.04.2018, 11:16
Что происходит с дорогами Петрозаводска?
24.04.2018, 13:27
Алиханов выиграл суд по правам человека

Аналитика

Сегодня 11:23
Обществоведение
"А о детях вы подумали?" 1
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
Алиханов выиграл суд по правам человека 3
24.04.2018 13:27
"Дело о мерседесах" и мини-рынки 3
24.04.2018 10:40
Что происходит с дорогами Петрозаводска? 11
23.04.2018 11:16
АО "Пряжинское": хроника разорения 5
19.04.2018 13:51
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2018 09:55
Личное мнение
Трасса "Фонтаны": Итоги и перспективы 1
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
Футбол как политика 2
23.04.2018 10:18
Техосмотр – проверка на совесть 1
23.04.2018 10:00
Новый дом на Кукковке станет ярким архитектурным акцентом микрорайона 10
19.04.2018 08:52
архив чтиво

Медиа

Столетие Петрозаводского городского Совета
Сегодня 16:44
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»