Велосипедист попал в больницу после ДТП в Петрозаводске

В воскресенье, 19 мая, автомобиль сбил велосипедиста на перекрестке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 15.15 на перекрёстке ул. Ленинградской и пр. Сорокский водитель Lada Kalina при выполнении левого поворота не уступил дорогу и совершил наезд на 56-летнего велосипедиста, который двигался в прямом встречном направлении.

Велосипедист пострадал и был госпитализирован в БСМП.