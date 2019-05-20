Велосипедист попал в больницу после ДТП в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
В воскресенье, 19 мая, автомобиль сбил велосипедиста на перекрестке, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.
В 15.15 на перекрёстке ул. Ленинградской и пр. Сорокский водитель Lada Kalina при выполнении левого поворота не уступил дорогу и совершил наезд на 56-летнего велосипедиста, который двигался в прямом встречном направлении.
Велосипедист пострадал и был госпитализирован в БСМП.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
18.05.2019, 09:56
13.05.2019, 15:49
13.05.2019, 19:40
16.05.2019, 07:25
17.05.2019, 21:30
14.05.2019, 19:40
Аналитика
15.05.2019 11:09
Политкухня
Накануне внеочередной сессии депутат Медвежьегорского горсовета прокомментировала планы роспуска представительного органа местного самоуправления.
15.05.2019 10:36
14.05.2019 16:07
13.05.2019 12:27
13.05.2019 10:13
Чтиво
15.05.2019 10:57
Без политики
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
13.05.2019 09:57
08.05.2019 12:28
07.05.2019 13:49
Медиа
18.05.2019 16:14
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии